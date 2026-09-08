Las asociaciones de la prensa condenan la lista de periodistas de Interior: "Es un ataque directo a la libertad"

El contexto Según ha publicado 'El Confidencial' y ha podido confirmar laSexta, el dosier elaborado por el departamento dirigido por Grande-Marlaska tiene fichas de periodistas, de directivos, de tertulianos y de redactores.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la elaboración de una lista de periodistas por parte del Ministerio del Interior, que clasifica a los profesionales según su afinidad o crítica hacia el Gobierno. Según 'El Confidencial', el dossier incluye a directores de medios, columnistas y periodistas que cubren temas de Interior, Policía y Guardia Civil. La FAPE denuncia que esta práctica es un ataque a la libertad de prensa, incompatible con el Estado de derecho, y puede afectar al periodismo crítico. Exige al Ministerio el cese de estas prácticas y garantías de no represalias.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido este martes un comunicado en el que condena la lista de periodistas elaborada por el Ministerio del Interior en la que se distingue a los periodistas afines de los críticos con el Gobierno. Este listado, publicado por 'El Confidencial', demuestra que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska elaboró un dossier de decenas de periodistas fichándolos por su ideología.

En su comunicado, la FAPE "expresa su más enérgica condena ante la revelación confirmada, por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024".

"La lista incluye a directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios. En ella también figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil", añade la FAPE.

La organización defiende que "en una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información". Además, cataloga esta práctica de Interior como "incompatible con el Estado de derecho".

"Puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno", alerta la FAPE sobre una lista en la que "resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas 'afines' y 'problemáticos' desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".

"Ante estos hechos, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España exige al Ministerio del Interior el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación y depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior", concluye el comunicado de la FAPE.

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