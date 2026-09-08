Feijóo asegura que los resultados de PISA son "un suspenso absoluto de Sánchez" y pide una reforma educativa para "sacar la ideología de las aulas"

Los detalles El líder del PP ha asegurado que "tenemos que volver a reformar el sistema educativo, pero no con reformas ideológicas, sino con reformas basadas en la evidencia".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los resultados del Informe PISA 2025, donde España ha obtenido las peores calificaciones de su historia. Feijóo señala que este es un "suspenso absoluto" para la legislación educativa de Sánchez y destaca que España está por debajo de la media de la OCDE, lo que indica un "fallo sistémico" en el modelo educativo. Propone una contrarreforma para desmontar la LOMLOE, conocida como la 'ley Celaá', y aboga por reformas basadas en la evidencia, no en ideologías, para mejorar la educación.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el Informe PISA 2025, publicado este martes por la OCDE, en el que la educación española ha obtenido los peores resultados de la historia. "Es el primer examen a la legislación educativa de Sánchez, y es un suspenso absoluto", ha afirmado Feijóo en una entrevista en 'Espejo Público', de Antena 3.

El máximo dirigente del PP ha expresado que "lo que más me preocupa es que estamos por debajo de la media de la OCDE", lo cual, según él, demuestra que hay un "fallo sistémico" en el modelo de la educación española.

En consecuencia, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una contrarreforma educativa que desmonte la LOMLOE, la ley educativa conocida como la 'ley Celaá' aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

"Tenemos que volver a reformar el sistema educativo, pero no con reformas ideológicas, sino con reformas basadas en la evidencia", ha defendido Feijóo, que pide "llenar de formación las aulas y no de ideología".

Asimismo, el presidente del PP ha incidido en la necesidad de "diferenciar entre aprobar y suspender; de llenar de formación las aulas y no de ideología; de recuperar la autoridad del profesor; y de cambiar el sistema educativo". "El sistema educativo actual nos ha llevado a ese suspenso histórico y que España esté por debajo de la media de los países de la OCDE", ha puntualizado.

Educación reconoce la falta de comprensión lectora en el alumnado

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, y "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias y que ha dado a conocer hoy el último informe PISA.

Tras conocerse la evaluación internacional que hace PISA sobre las destrezas y competencias de los estudiantes de 15 años en 90 países y que ha mostrado que el deterioro en lectura y matemáticas en España se ha intensificado en la última década, Tolón ha señalado a las pantallas como una de las causas de este retroceso. "Puede venir relacionado con los hábitos de pantallas, de una lectura apresurada, de los mensajes cortos que se imponen a los adolescentes en las redes", ha señalado la ministra durante una entrevista en la Cadena SER en la que ha recordado los programas de refuerzos en lectura y matemáticas que el Ministerio puso en marcha desde 2024 a través de programas de cooperación territorial con las comunidades.

"Pero hay que seguir trabajando en la lectura comprensiva, porque es la base de todo. Si no comprendes bien al leer, no se hará bien un problema de matemáticas", ha puntualizado. La ministra se ha comprometido a analizar en la próxima conferencia sectorial de Educación el informe PISA 2025 que, sin embargo, da muy buena puntuación a comunidades como Madrid, Castilla y León o Asturias y Cantabria: "Habrá que ver qué ha ocurrido en las diferentes comunidades para reforzar", ha dicho tras insistir en que la caída del rendimiento ha sido generalizada en todos los países analizados.

Tolón además ha negado que la aplicación de la ley educativa, LOMLOE, hay tenido incidencia en estos resultados -dado que se trata del primer informe PISA tras su puesta en marcha- y ha recalcado que la norma "estableció un enfoque competencial en la enseñanza, que se el que se aplica precisamente en las evaluaciones que hace PISA, en las que se busca la capacidad del alumnado en la resolución de problemas".

El analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, también ha señalado en rueda de prensa durante la presentación del informe que el deterioro en la lectura se ha dado en las pruebas con textos largos, de 400 palabras, que requieren un pensamiento más complejo y ha insistido en el problema de la lectura apresurada que hacen los adolescentes. Un declive en el rendimiento lector que empezó en 2015, cuando los móviles empezaron generalizarse entre la población.

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