El Gobierno prorroga hasta 2027 la moratoria de desahucios de alquiler a familias vulnerables

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz

Los detalles El Gobierno ha pactado con EH Bildu la prórroga de la suspensión de desahucios, una medida reclamada por Podemos y apoyada por Sumar y ERC, que incluye también mantener la prohibición de los cortes de suministros básicos y el bono social eléctrico.

El Gobierno ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida, confirmada por la portavoz Elma Saiz tras el Consejo de Ministros, fue inicialmente aprobada en marzo de 2020 para proteger a los hogares más afectados por la pandemia y ha beneficiado a unas 60.000 familias. La prórroga, respaldada por Podemos, Sumar, ERC y entidades sociales, fue acordada con EH Bildu e incluye la extensión de la prohibición de cortes de suministros básicos y el bono social eléctrico.

El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de su vivienda habitual a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, según ha confirmado la nueva portavoz, Elma Saiz, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

La moratoria fue aprobada por primera vez en marzo de 2020 por el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos para proteger a los hogares más vulnerables del impacto económico de la pandemia. Desde entonces, la medida ha beneficiado a unas 60.000 familias.

A lo largo de los últimos seis años, la suspensión de estos desahucios se ha ido prorrogando en distintas ocasiones, primero a raíz de la crisis provocada por la invasión de Ucrania y, posteriormente, en el marco de la actual emergencia habitacional.

Esta última prórroga, reclamada en las últimas semanas por Podemos y respaldada también por Sumar, ERC y numerosas entidades sociales, ha sido finalmente pactada por el Ejecutivo con EH Bildu. El acuerdo incluye además la prórroga de la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.

