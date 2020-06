El Congreso de los Diputados vota este jueves el decreto que guiará la 'nueva normalidad' tras el fin del estado de alarma por el coronavirus, que concluyó el pasado domingo.

Todo apunta a que saldrá adelante con mayoría absoluta. El Gobierno cuenta con los votos de Ciudadanos y PNV, el PP asegura que lo anunciará tras escuchar al ministro de Sanidad y según ha podido confirmar laSexta, Vox votará en contra, al igual que los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y la CUP.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, indicó que en su grupo estaban valorando qué votar, aunque advirtió de que el pacto con Cs "aleja a la izquierda". Y desde Compromís, Joan Baldoví ha dicho no entender "por qué se negocia con unos grupos y otros no" y afeó al Gobierno que no se hubiera puesto en contacto con la formación valenciana.

El PP, hasta este miércoles, se inclinaba por apoyar el decreto. Así lo dio a entender en el hemiciclo Pablo Casado: "Le hemos votado a favor el Ingreso Mínimo Vital y puede que le votemos el decreto de nueva normalidad", le dijo a Pedro Sánchez. Sin embargo, los 'populares' anunciarán su voto después de escuchar la intervención del presidente.

"Puede que le votemos el decreto de nueva normalidad"

La vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, y el secretario general del grupo popular, Guillermo Mariscal, se reunieron ayer a última hora de la tarde con Lastra y Rafael Simancas, por parte del PSOE, y Félix Bolaños y José Antonio Montilla por parte del Gobierno después de el pleno en el que Pablo Casado vaticinó un posible acuerdo. Una de las condiciones de Casado es que el Gobierno se siente y dialogue con el PP.