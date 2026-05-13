El asesor fiscal del bar Franky admite que emitió facturas a Acciona a petición de Koldo García entre 2016 y 2018

Captura de vídeo de la señal del Tribunal Supremo, de un momento de la declaración de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

El contexto Moreno ha declarado en la Audiencia Nacional, que investiga el conocido como caso Koldo, incluidas las posibles mordidas en adjudicaciones de obra pública, sobre las que la Guardia Civil apunta a que el bar de Pamplona sería el lugar a través del que Acciona realizaba pagos a Koldo García gracias a facturas ficticias.

Miguel Moreno, asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, declaró ante la Audiencia Nacional sobre la emisión de facturas a nombre de Acciona entre 2016 y 2018, a petición de Koldo García, exasesor ministerial. El juez Ismael Moreno investiga el caso Koldo, relacionado con posibles mordidas en adjudicaciones de obra pública. Moreno admitió haber hecho facturas, una a nombre de UTE Recajo, y entregó el dinero a Patricia Uriz, esposa de Koldo. Aunque las fuentes discrepan sobre si las facturas eran ficticias, Moreno nunca vio a Javier Lorente, gestor del bar, entregar dinero a Koldo. Lorente negó haberlo hecho, aunque reconoció la posibilidad de haber emitido facturas a petición de Koldo.

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno, ha reconocido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que emitió unas seis facturas entre 2016 y 2018 a petición de Koldo García en las que se simulaban comidas en el bar a nombre de la constructora Acciona, según han informado a laSexta fuentes presentes en la declaración.

Moreno ha declarado este miércoles ante el juez Ismael Moreno, que investiga el conocido como caso Koldo en la Audiencia Nacional, incluidas las posibles mordidas en adjudicaciones de obra pública, sobre las que la Guardia Civil apunta a que el bar Franky sería el lugar a través del que Acciona realizaba pagos a Koldo García gracias a facturas ficticias.

Este testigo ha detallado que todas las facturas se emitían a nombre de Acciona, salvo una que fue a nombre de la UTE Recajo en 2017. Según él, el dinero de la factura emitida a la UTE Recajo se le abonó en su cuenta, de forma que él sacó el dinero y, siguiendo las indicaciones de Koldo García, se lo entregó a su entonces esposa, Patricia Uriz.

También ha explicado que Koldo nunca le entregó los tickets que justificasen las facturas que emitía, simplemente le decía el importe que debía constar en la factura y a quién debía emitirse. Aunque ha reconocido que era habitual que una cuadrilla de obreros pudiera pedir facturas, no era habitual que se le solicitasen facturas por esos importes.

Además, ha apuntado que él no vio nunca que Francisco Javier Lorente, gerente del bar Franky, le entregase el dinero en metálico a Koldo García, completando la operación de blanqueo, pero cree que es obvio que así se hacía.En este punto, el relato de las distintas fuentes consultadas difiere acerca de si las facturas emitidas a Acciona correspondían a comidas reales o eran también ficticias, como sostuvo Moreno ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

Este asesor fiscal, que conoce a Koldo García de coincidir con él en el bar, nunca le preguntó si aquellas cantidades compensaban trabajos realizados en el ámbito de la seguridad y no pensó que el exasesor tuviera algún tipo de influencia en obras públicas porque entonces no ostentaba ya ningún cargo público.

El testigo ha señalado que conoce al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "de vista" y ha limitado su relación con el jefe de Acciona en Navarra y La Rioja entre los años 2014 y 2019, Fernando Merino, a dos o tres correos que remitió. Este exjefe de la constructora sostuvo en el Parlamento de Navarra que las facturas de Acciona eran por comidas reales.

Por su parte, el gerente del bar Franky, Francisco Javier Lorente, ha reconocido que Koldo era su cliente y que alguna vez le pudo decir a Miguel Moreno que le hiciera factura al entonces asesor de José Luis Ábalos, pero de ese asunto se encargaba él. Tras esto, ha asegurado que nunca le entregó dinero a Koldo para blanquear fondos y que nunca recibió transferencias en sus cuentas.

Ha dicho que cuando Koldo le pidió la factura, siempre pensó que era por tickets verdaderos. En todo caso, reconoce que nunca hizo el cotejo ni con Koldo ni con Moreno porque el asesor no tenía sus oficinas en el bar. Siempre pensó que la factura que le pidió Koldo García obedecía a tickets verdaderos, aunque no lo cotejó.

Sobre el bar, ha dicho que el recibo medio por un menú era de unos 15 euros y se daba comida a 130 comensales al día. Era habitual que acudieran cuadrillas de obreros a comer y por ello no le parece excesivo el gasto bajo sospecha de 8.000 euros. El gestor del bar Franky ha reconocido además que Santos Cerdán se contaba también entre sus clientes.

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