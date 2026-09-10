Ayuso llama "traidor" a Sánchez por la crisis de Ceuta mientras Feijóo pide a la cúpula del PP "prudencia" y "no improvisar"

Los detalles En un mensaje de WhatsApp, el líder 'popular' pide ceñirse al discurso de Génova y coordinarse al hablar sobre la crisis migratoria porque "hay mucho en juego".

Alberto Núñez Feijóo ha instado a sus barones a ser prudentes al hablar de Ceuta y seguir el discurso de Génova, tras las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien predijo que Pedro Sánchez será juzgado por traición. Ayuso ha acusado al presidente de ser responsable de la invasión de Marruecos, afirmando que los documentos desclasificados del CNI y la Policía lo inculpan. Feijóo ha pedido a su partido no improvisar y actuar con serenidad, señalando que la situación es una "voladura controlada" y que habrá más revelaciones. Ha enfatizado la importancia de la coordinación interna y afirmó que "los tenemos donde queremos". Los documentos desclasificados indican que el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre un inminente asalto.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido a todos sus barones "prudencia" a la hora de hablar de Ceuta y que se ciñan al discurso de Génova en este asunto. La petición del líder 'popular' ha llegado unas horas después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en el que vaticina que "Pedro Sánchez y todo el Gobierno serán juzgados por traición".

En la misma línea se ha pronunciado este jueves Díaz Ayuso que, pese a la petición de Feijóo, no se ha mostrado muy contenida. La presidenta madriñela ha considerado que los documentos del CNI y la Policía que ha desclasificado el presidente "directamente le inculpan por no hacer nada ante el aviso de invasión de Marruecos".

"Veremos el recorrido judicial y cómo se puede defender que, pudiendo evitar esta tragedia, premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera. (...) Lo más sangrante ha sido intentar pisotear la imagen del Rey con el falso pretexto de que podría haber ido a Ceuta y no ha querido. No se puede ser más traidor", ha afirmado.

En medio de estos ataques al Ejecutivo, Feijóo ha instado a los presidentes autonómicos y cargos de su partido no improvisar. "Esto hay que gestionarlo con serenidad y responsabilidad porque hay mucho en juego", ha señalado en un mensaje de WhatsApp enviado a los barones y miembros de su comité de dirección.

En el rexto, al que ha accedido 'Europa Press', Feijóo considera que esa desclasificación de informes, en la que se constata que el Gobierno contaba con avisos de la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, es una "voladura controlada" y apela a la "prudencia" y "coordinación" dentro del partido, ante la previsión de que habrá más revelaciones. "Esto es solo el principio", ha asegurado.

"Los tenemos donde queremos"

En ese WhatsApp, Feijóo ha subrayado la necesidad de "coordinación" dentro del partido en este momento porque es una "voladura controlada" y va a haber más revelaciones.

Según el líder del PP, asisten a un Gobierno "desmebrado", por ello ha insistido en la necesidad de no improvisar y ceñirse a la línea que marque Génova. "Los tenemos donde queremos", ha afirmado en el citado mensaje.

Los documentos desclasificados por Moncloa muestran que el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta por WhatsAPP el día 29 de un "llamamiento" en redes para un "asalto".

Además, el centro constató el 30 de julio que Marruecos se vio desbordado pero no desplegó antidisturbios hasta tres días después. También se ha conocido que el 8 de julio la Guardia Civil alertó al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de un posible "efecto llamada" y aumento de llegadas a nado.

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