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Un 1975 clave

De ser la provincia número 53 a anular todos los DNI: cuando España abandonó el Sáhara tras la invasión de Marruecos en la Marcha Verde

Los detalles Tras un siglo siendo una colonia de España, el régimen de Franco hizo del Sáhara español una provincia del país para evitar la descolonización que pedía la ONU. Con el dictador agonizando, 350.000 marroquíes protagonizaron una invasión que derivó en los Acuerdos de Madrid.

Mapa de España en 1960
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El pueblo del Sáhara está a la espera. A la espera de una resolución histórica. De lo que se vote en el Congreso. De una decisión que puede suponer una reparación a su situación. De que se les reconozca como españoles. De que a los nacidos en España, a los nacidos en la provincia 53 de España, vean su nacionalidad reconocida. Tanto la de ellos como la de sus hijos.

Y es que el Sáhara, en 1958, pasó a convertirse en la provincia 53 de España. Pasó a ser el Sáhara español. Pasó a ser así para evitar, tras un siglo siendo una colonia española, su descolonización cuando así lo exigió la ONU.

Fue entonces cuando Franco otorgó a la población un DNI, un pasaporte y un libro de familia. Pero las presiones siguieron. Las presiones continuaron hasta 1975, cuando la ONU reclamó a España celebrar un referéndum de autodeterminación para que fuera el pueblo saharaui el que decidiera su futuro.

Con el dictador agonizando en el hospital, Hassan II, rey de Marruecos, aprovechó para organizar la llamada Marcha Verde. "Si Dios quiere, atravesaréis las fronteras", dijo el 5 de noviembre de 1975.

Su mensaje fue escuchado. Fueron unos 350.000 marroquíes, tanto civiles como militares camuflados, los que entraron con banderas de su país y el Corán en la mano para invadir la provincia de España.

Seis días antes de la muerte de Franco, España firmó los Acuerdos de Madrid abandonando el territorio y a las 74.000 personas que allí vivían, cediendo la administración del norte a Marruecos y la del sur a Mauritania.

El referéndum que solicitó la ONU nunca se celebró. Marruecos ocupó el territorio y, en poco menos de un año, España anulo todos los DNI que había otorgado a los saharauis.

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