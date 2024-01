El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Palencia ha condenado al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia y diputado provincial, Ricardo Carrancio, por un delito de maltrato de obra cometido al llamar "puto cojo" a un hombre que tiene una discapacidad.

La sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Palencia, impone al edil y diputado provincial una multa de 450 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra, según ha adelantado este viernes el Norte de Castilla y ha confirmado EFE. Se refiere a unos hechos ocurridos el 16 abril de 2023, cuando Ricardo Carrancio todavía no era concejal ni diputado provincial, aunque ya se había anunciado su candidatura al Ayuntamiento de Palencia.

Como ha dado por probado la sentencia, Carrancio estaba paseando con su perro por el parque de El Salón de Palencia cuando increpó a un hombre por llevar suelto a su perro diciéndole que era un "puto cojo" y golpeándole a la altura del pecho con la mano sin causarle lesiones.

El hombre, que tiene una discapacidad del 35% y movilidad reducida, denunció los hechos que han sido corroborados durante el juicio por el testimonio del trabajador de un restaurante cercano que presenció la situación. La resolución judicial señala que, a la vista de los hechos enjuiciados, y considerando que es reprochable que un vecino se dirija a otro con expresiones como las denunciadas y le golpee a la altura del pecho, se entiende también que actuó molesto porque el denunciante llevaba el perro sin atar, "lo que al parecer, no era la primera vez que acontecía".

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, preguntada por los periodistas al respecto, ha reprobado la actitud del concejal, asegurando que los cargos públicos deben dar ejemplo de responsabilidad y civismo y que ha quedado acreditado en este caso que "ese concejal debió comportarse de otra manera con un vecino al que él representa". Ha precisado que la decisión de dejar el acta o de dimitir corresponde al concejal y a su partido y es Vox quien tiene que decidir quiénes son las personas que representan sus siglas. Sin olvidar que las actas de los concejales son personales, por lo que independientemente de si el partido le pide que la entregue, será su voluntad entregarla o no.

Quien sí ha pedido la dimisión del concejal ha sido el Grupo Municipal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Palencia, al considerar que una persona con este tipo de antecedentes no puede ser representante de los palentinos. Su portavoz, Rodrigo San Martín, ha manifestado en un comunicado que hay conductas que no son tolerables y menos para un representante público y ha exigido la inmediata dimisión de Ricardo Carrancio y su renuncia al acta de concejal por vulnerar la dignidad de las personas. IU-Podemos asegura que, de no producirse esta renuncia inmediata, exigirán a Vox su expulsión del partido.