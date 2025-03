Condenado Alvise a pagar 60.000 euros a Ábalos por publicar fotos del exministro en su casa y difamarle

Nueva condena para Alvise Pérez. El agitador y eurodiputado ultraderechista tendrá que pagar 60.000 euros a José Luis Ábalos por vulnerar su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen por publicar fotografías del exministro en su casa durante la pandemia y dar a entender que tenía problemas de salud mental. En la sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, la jueza incide en que Alvise no tiene "patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político".

En concreto, Alvise difundió en su cuenta de Twitter dos fotografías de Ábalos en la terraza de su vivienda cuando era ministro de Transportes, junto con un texto que rezaba: "¿Qué opinarías de la salud mental de un Ministro que se pasa toda la tarde mirando fijamente a un par de pájaros enjaulados? No es divertido cuando los observados sois vosotros, ¿verdad? No os tenemos miedo mafiosos".

La jueza destaca que esas fotos se hicieron "dentro del ámbito privado" de Ábalos y eran "ajenas totalmente a su función pública". Señala además que no consta que el entonces ministro consintiera las fotos, pues "en todo momento aparece ajeno a la posibilidad de que pudiera ser fotografiado". Las imágenes, añade, carecen de "ningún interés ni relevancia pública", con lo que suponen una "intromisión ilegítima en la intimidad del demandante injustificable al estar tomadas en el ámbito estrictamente privado".

En cuanto al texto que acompañaba las imágenes, la jueza es tajante: entiende que "no queda la menor duda" de que Alvise pretendía sugerir que Ábalos "adolece de salud mental por estar mirando o a unos pájaros o plantas o lo que estimase oportuno" y considera que "esta frase sumamente vejatoria al poner en duda no solo su capacidad mental sino su profesionalidad como ministro de España y por tanto su prestigio y reputación, atentando, por ello contra su fama y honor".

A ello se suma el uso de la expresión "no os tenemos miedo mafiosos", en la que la magistrada ve clara la "intención de insultar o menospreciar" al entonces ministro. "El hecho de que el demandado se dedique también a la política no implica que tenga patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político. Al margen de que el insulto no se realiza dentro de un debate parlamentario, ni en una tertulia política, ni dentro de ningún contexto de confrontación publica entre ambos", remacha la jueza.

No es la primera vez que Alvise es condenado por atentar contra derechos personalísimos. El verano pasado, el Tribunal Supremo ya le condenó a indemnizar a Ana Pastor por publicar también en sus redes sociales imágenes de la periodista que carecían de interés general e informativo. Además, en noviembre fue condenado de nuevo por publicar una foto de la hija del ministro Óscar Puente cuando era menor de edad.

A ello se suman sus problemas judiciales por la peesunta financiación ilegal de su partido, Se Acabó La Fiesta, y por su papel en los desórdenes públicos durante las protestas ante la sede del PSOE en Ferraz.