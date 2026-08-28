El PP condena la violencia en Ceuta, pero aprovecha para cargar contra la "ineficacia" del Gobierno: "Ha abandonado esta crisis un mes"

Los detalles El presidenteJuan Jesús Vivas ha rechazado "con total rotundidad" cualquier forma de violencia y ha asegurado que quienes protagonizan estos incidentes "no representan" a los ceutíes: "Pretenden dividirnos y perjudican la imagen de nuestra ciudad".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rechazado firmemente la violencia y ha afirmado que los autores de estos actos no representan a los ceutíes. Junto a él, el Partido Popular ha condenado la violencia y ha llamado a la calma tras días de tensión y ataques a migrantes, aunque critica la gestión del Gobierno en la crisis migratoria. La Asamblea de Ceuta, con apoyo de todos los grupos políticos, ha emitido una declaración institucional que defiende movilizaciones pacíficas. El senador del PP, Javier Celaya, y otros líderes populares, han subrayado la necesidad de evitar la violencia y han instado al Gobierno a asumir sus responsabilidades. El Gobierno ha pedido al PP condenar la violencia y desmarcarse de discursos que puedan avivarla.

"Los violentos no nos representan". Son las palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha rechazado "con total rotundidad" cualquier forma de violencia y ha asegurado que quienes protagonizan estos incidentes "no representan" a los ceutíes. "Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos y perjudican la imagen de nuestra ciudad", ha señalado.

Mientras, el Partido Popular recoge el guante del Gobierno y hace un llamamiento a la calma en territorio ceutí después de varios días de tensión y episodios violentos contra migrantes. Los 'populares' condenan ahora de forma expresa la violencia, aunque mantienen sus críticas a la gestión del Ejecutivo ante la crisis migratoria.

El presidente ceutí ha leído además una declaración institucional respaldada por todos los grupos políticos de la Asamblea, que condena los actos violentos y reclama que las movilizaciones ciudadanas se desarrollen de manera "pacífica y ordenada". También se ha pronunciado Javier Celaya Brey, senador del PP por Ceuta, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudanos: "Quisiera llamar a la calma a la población. Quien piense que con la violencia ayuda a Ceuta, se equivoca completamente".

Asimismo, Celaya sostiene que los enfrentamientos no contribuyen a solucionar la crisis y considera que, al contrario, pueden terminar beneficiando al discurso que pretende presentar a los migrantes como víctimas. "Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los cuetíes", ha añadido.

Mientras, Cuca Gamarra también ha marcado distancias con cualquier intento de justificar los ataques: "Nadie justifica la violencia", ha asegurado, a la vez que ha vuelto a responsabilizar al Gobierno de la situación que atraviesa la ciudad. "Tenemos que ser muy conscientes todos, y especialmente el Gobierno, de la alta presión y tensión a la que están sometidos, en parte, por la incapacidad e ineficacia" del Ejecutivo.

En la misma línea se ha pronunciado el vicesecretario Elías Bendodo: "Nosotros entendemos perfectamente la desesperación del pueblo ceutí, pero hacemos un llamamiento a la calma", ha señalado. A su vez, ha insistido en que "la violencia no se puede responder con más violencia": "Hay que exigir al Gobierno que asuma sus responsabilidades. Quien tiene que dar una respuesta es el Gobierno, que lleva abandonando esta crisis un mes".

La respuesta popular llega después de que el Gobierno reclamara al PP una condena contundente de los ataques y que no contribuyera a alimentar la tensión en las calles. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había pedido a los populares que "no aviven la llama" y que condenaran los episodios violentos "con contundencia". El Ejecutivo ha señalado además a Vox por sus llamamientos contra los migrantes y ha reclamado al PP que se desmarque claramente de cualquier discurso que pueda alimentar la violencia.

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