Condena de los miembros del Gobierno ante la denuncia por agresión sexual contra el exDAO: "Cerdos machistas"

¿Qué han dicho? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que los hechos denunciados por una inspectora de la Policía Nacional le "producen asco" y ha reclamado que en las Instituciones haya protocolos ágiles.

El Gobierno ha mostrado su apoyo a la mujer que denunció por agresión sexual al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contactó con el abogado de la víctima para ofrecer su apoyo, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunirá con la denunciante. Varios ministros han expresado públicamente su repudio a los hechos. Margarita Robles, ministra de Defensa, manifestó su vergüenza y dolor, pidiendo autocrítica y protocolos ágiles. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, defendió la actuación del Gobierno y reveló la existencia de otra víctima de acoso laboral. Además, se entregó una grabación como prueba de los hechos denunciados.

El Gobierno quiere enviar una imagen y un mensaje claro: están con la mujer que ha denunciado por agresión sexual al ya exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. Tras la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al abogado de la víctima para mostrarse a su disposición y abrir una un canal directo de escucha y ante una ya prevista reunión de la titular de Igualdad, Ana Redondo, con la inspectora que ha denunciado, han sido varios los ministros del Ejecuivo que han querido salir públicamente a mostrar sus opiniones sin cortapisas.

En este sentido, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aseverado este viernes en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio que le "avergüenza" y siente un "profundo dolor" y "asco" ante comportamientos como los que se detallan en la querella. Por ello, ha pedido hacer "autocrítica" y ha reconocido que, "desde el punto de vista público, estamos fallando", por lo que ha reclamado que haya protocolos ágiles en las instituciones.

No se ha quedado ahí. Robles ha reconocido que le parece "sorprendente" que actitudes como la denunciada por la subordinada del exDAO sigan ocurriendo "todavía en la Administración Pública" y ha admitido que son informaciones que duelen mucho.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido bastante contundente en sus informaciones. "Ninguna organización humana está libre de que en su seo haya comportamientos machistas, agresiones, acosos... de que haya cerdos machistas que acosan a las mujeres", ha espetado. Bolaños no ha dudado en sacar la cara por el ministro del Interior después de que el PP le acusara de ser conocedor de los hechos denunciados y pedir su dimisión. "Ha actuado de manera contundente y tan pronto como tuvo noticia de esta denuncia se apartó al DAO de su cargo", ha dicho.

Por otro lado, este viernes se ha dado a conocer que existirí otra mujeres afectada por las acciones el exDAO, en este caso al ser sometida a acosa laboral. Además, el abogado de la inspectora denunciante, ha entregado la grabación de la violación en el juzgado, una prueba irrefutable de parte de los hechos denunciados, a los que se suman las posteriores coacciones por parte de su superior para que no contara nada.

