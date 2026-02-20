El abogado de la víctima del exDAO denuncia una "auténtica cacería" contra la mujer dirigida a "desacreditarla antes de la declaración judicial"

Jorge Piedrafita ha expresado que su cliente está "más tranquila" desde que le han puesto "protección policial las 24 horas para garantizar su seguridad".

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima de la presunta agresión sexual por parte del exDAO, ha denunciado en Al Rojo Vivo que su cliente está sufriendo una "auténtica cacería", con "llamadas, mensajes, todo tipo de bulos, mentiras y desacreditaciones". "Está todo dirigido a dañarla y desacreditarla lo máximo posible antes de la declaración judicial", ha señalado.

En este sentido, Piedrafita ha expresado que la mujer "está más tranquila" desde que el jueves por la tarde se activase la escolta policial "24 horas para garantizar su seguridad". "Agradezco a Gemma Barroso que se implicara personalmente en ello, con la jefa de seguridad ciudadana y otro miembro del gabinete psicosocial", ha manifestado.

Además, el letrado ha confirmado que el ministro Marlaska se ha puesto en contacto con él este viernes y le ha "trasladado su total disposición a la víctima y el apoyo a la misma por los hechos que ha denunciado", algo que Piedrafita le ha agradecido "públicamente". "Abrimos un canal de comunicación con el Ministerio para cualquier cosa que pueda necesitar la víctima, lo que entiendo que es positivo, y reitero, agradezco tanto a él como a la actuación que hizo Gemma Barroso con mi defendida de implicarse personalmente en la organización de este dispositivo de seguridad", ha concluido.

