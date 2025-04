Brutal agresión homófoba al grito de "maricón de mierda" a un concejal del PSOE de Lorquí, Murcia

Una noche de fiesta terminó en pesadilla para Víctor Sáez Hurtado, concejal de Derechos LGTBIQ+ en el municipio murciano de Lorquí. Fue este martes, en plena celebración del Bando de la Huerta en la capital, cuando el edil del PSOE fue víctima de una agresión homófoba en un establecimiento de comida rápida. Lo denunció primero en X y, después, ante la Policía Nacional: "Anoche sufrí una agresión homófoba por parte del dueño y camareros del local, al grito de 'maricón de mierda'".

El concejal había ido, como en otras ocasiones, a un local que conocía bien y al que solía acudir con amigos. Todo comenzó cuando pidió usar el aseo. Según su relato, una de las trabajadoras le dijo que estaba fuera de servicio y, acto seguido, empezó a burlarse de él. "Achaco su actitud al cansancio, la tensión de la jornada, el agobio... pero nada de eso lo justifica", explica Sáez.

Lejos de calmarse, la situación se tensó aún más cuando solicitó la hoja de reclamaciones.

El dueño del local, según denuncia Sáez, lo increpó de forma violenta, negándole el formulario y lanzando amenazas. "Seguía pidiendo la hoja y me respondían con insultos: 'maricón de mierda', 'la niña esta se cree influencer'". Lo que vino después fue un estallido de violencia: "Te mato, maricón. Te voy a cortar el cuello", asegura que le gritó el propietario mientras se abalanzaba sobre él.

Uno de sus amigos consiguió grabar parte de la agresión. En las imágenes, un trabajador le lanza un puñetazo y lo tira al suelo. Una empleada levanta una silla para intimidar al grupo, mientras otra chica intenta detener la pelea. Ellos terminan saliendo del local.

Una ambulancia que se encontraba en las inmediaciones prestó asistencia al concejal. Fue trasladado al hospital con contusiones en la cabeza, una torcedura en el pie y la mano derecha inflamada por la caída. Pero, asegura, lo más doloroso no son las heridas físicas: "Lo peor no es el golpe, es tener que soportar día sí y día también este tipo de agresiones. Y callarte, por no buscar más problemas".

Cuando escuchó los insultos homófobos, lo único que pudo pensar fue: "¿Otra vez?". Una pregunta que retumbó en su cabeza mientras las palabras se repetían: "¿Otra vez maricón? ¿Pero por qué tienes que insultar con eso?". Sáez confiesa estar agotado de vivir estas situaciones y lo resume con una frase contundente: "Prefiero llevarme mil golpes antes que volver a pasar por esto en silencio".

En su perfil de X lanzó una reflexión cargada de impotencia: "¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de agresiones? Aguantar que nos insulten, que murmuren al pasar, que te miren y cuchicheen, o no contestar por miedo a...".

Su denuncia ha tenido una repercusión que no esperaba. Las muestras de apoyo no han tardado en llegar, como la del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, quien lamentó lo ocurrido: "Es lamentable que estas situaciones sigan ocurriendo. La LGTBIfobia no tiene cabida en nuestra sociedad".