Miguel Ángel Campos asegura que el jurado popular es "una garantía" en el juicio a Begoña Gómez: "Los ciudadanos son serios, a nadie se le ocurre condenar a alguien por su ideología”

Miguel Ángel Campos valora en Más Vale Tarde la apertura de juicio oral a Begoña Gómez por parte del juez Peinado y defiende que el jurado popular es "una garantía" para la mujer de Pedro Sánchez.

Cinco días antes de jubilarse, el juez Peinado ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de malversación y tráfico de influencias, por lo que la mujer de Pedro Sánchez será juzgada por un jurado popular.

Más Vale Tarde lo analiza con Miguel Ángel Campos, que considera que el jurado popular es "una garantía": "Los ciudadanos, cuando se ven sujetos a esa figura, son tremendamente consecuentes y muy serios y a nadie se le ocurre condenar a nadie por su ideología".

Caso Zapatero

El periodista también valora las novedades del caso Zapatero, después de que el juez Calama haya dado un plazo de tres días al expresidente para que aclare el origen de las joyas. Campos recuerda que el abogado de Zapatero dijo que tardaría una semana en aportar la documentación de esas joyas y "no lo ha hecho hasta el momento".

Campos explica que el juez ha pedido un nuevo análisis pericial a una joyería independiente para conocer más detalles sobre las joyas y habría dado la oportunidad a Zapatero de aportar la documentación en tres días.

Un segunda tasación que, según el periodista, serviría al juez como "opción de contraste": "Él quería una segunda tasación para comprobar los valores y ver exactamente si hay marcas de los joyeros que realizaron las joyas y establecer en qué fechas fueron engarzadas para saber si el delito fiscal y de contrabando estaría prescrito".

Las hijas de zapatero ya han sido citadas y declararán el próximo 30 de noviembre. "Va a ser una declaración bastante problemática", afirma Campos.

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