Una barrera rota, agentes en las fronteras y confianza en Marruecos: así se 'prepara' el Gobierno para la última convocatoria de entrada masiva

Los detalles La Embajada de España en Marruecos ha lanzado una campaña para disuadir las intenciones de quienes piensen en responder a los llamamientos masivos que circulan en redes sociales. No obstante, Exteriores sostiene que no parece que "estén teniendo un impacto muy grande".

La tensión en Ceuta sigue en aumento tras más de 50 días de crisis, con rumores de un nuevo asalto masivo convocado para el 23 de septiembre. Anteriormente, el 14 de agosto, se había hecho otra convocatoria coincidiendo con las elecciones en Marruecos, lo que podría haber relajado los controles fronterizos. Los llamamientos se realizan a través de grupos de Facebook con miles de seguidores. El Gobierno español, preocupado pero tranquilo, ha reforzado la frontera desde el 29 de julio y ha enviado más efectivos. Además, confía en la colaboración marroquí para disuadir estas convocatorias mediante campañas y refuerzos en la frontera.

La tensión en Ceuta es máxima tras más de 50 días de una crisis que parece que se va a alargar. Al cansancio y hartazgo de la población se une el miedo ante los rumores de una nueva convocatoria para otro asalto masivo. El llamamiento se habría hecho para este miércoles 23 de septiembre. No es la primera convocatoria que se hace tras el pasado 30 de julio, pero la situación actual es diferente.

La última gran convocatoria se hizo el 14 de agosto, coincidiendo con las elecciones en el país vecino, lo que llevaba a pensar que podían rebajarse los controles policiales en la frontera para cubrir los comicios, como ocurrió el 30 de julio con el Día del Trono.

Se realizó a través de llamamientos en grupos de Facebook con miles de seguidores (algunos con más de 90.000), en los que se alentaba una migración masiva hacia la ciudad autónoma.

En el Gobierno reconocen que la preocupación existe, pero mandan un mensaje de máxima tranquilidad porque, según afirman, la frontera está reforzada desde el 29 de julio. Aun así, han indicado que se enviarán todos los efectivos que sean necesarios.

"Vivimos en unos momentos de preocupación a consecuencia de las alertas. (...) Tenemos un dispositivo relativo a información de inteligencia, rastro de fuentes abiertas y cerradas de cooperación. También con los medios de inteligencia marroquíes y el servicio de acción exterior de la Unión Europea, con el fin de evaluar y valorar cada una de esas alertas", ha expresado Fernando Grande-Marlaska este lunes.

Despliegue de efectivos

El ministro del Interior ha recordado que había otro aviso para el 20 de septiembre y ha asegurado que, "independientemente de esas alertas, con carácter preventivo, hemos reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana".

Para esta ocasión, por si acaso, también se han enviado refuerzos de la Guardia Civil a Melilla, con 63 nuevos agentes. Tal y como ha explicado en Al Rojo Vivo el dirigente del mando único, Ángel Víctor Torres, el Gobierno prefiere prevenir con tal de evitar un nuevo 30 de julio.

"Hemos reforzado los equipos, estamos por encima del centenar de triajes, acortando al máximo los mismos. (...) Nunca se ha hecho con tanta rapidez. Ahora confiamos en que esa manifestación del gobierno marroquí se dé también en los hechos", ha sostenido el ministro de Política Territorial.

Asimismo, el Gobierno asegura haber reparado la barrera flotante instalada en la frontera marítima de Ceuta y que se rompió apenas 48 horas después de su colocación a principios de agosto.

Confianza depositada en Marruecos

Ante las nuevas convocatorias, la Embajada de España en Marruecos ha lanzado una campaña para disuadir las intenciones de quienes piensen en responder a esos llamamientos.

Exteriores ha pedido a su homólogo marroquí que frene la desinformación y movilice efectivos para disuadir a quienes lo intenten. Según ha indicado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el país alauita está tomando todas las medidas, como hizo el 15 de agosto, cuando logró frustrar la anterior gran convocatoria.

"De la información que me llega a mí, no parece que estén teniendo un impacto muy grande, pero mejor prevenir que curar. (...) Hablando con la prensa marroquí para que amplifiquen esos medios, y con las autoridades marroquíes para que pongan los efectivos necesarios para disuadir y, en su caso, impedir esa avalancha", ha afirmado Albares en 'Canal Sur'.

El Ejecutivo no ha detallado los refuerzos por parte de las autoridades marroquíes, pero confía en que, con la colaboración de Rabat, la nueva convocatoria vuelva a quedar en nada.

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