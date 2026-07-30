El Supremo prohibió hace solo tres semanas las devoluciones en caliente de quienes entren a nado en Ceuta y Melilla

Entre líneas España y Marruecos han acordado la entrega urgente de quienes han entrado en Ceuta en los últimos días, pero, según la jurisprudencia del Supremo, las devoluciones deben hacerse bajo el procedimiento ordinario contemplado en la Ley de Extranjería.

España y Marruecos han acordado la entrega urgente de personas que han entrado ilegalmente en Ceuta, donde han llegado cerca de 2.000 migrantes en los últimos diez días. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España prohíbe las devoluciones en caliente para aquellos que intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla, ya que la ley de Extranjería no permite el rechazo en frontera para migrantes interceptados en alta mar. En su lugar, se debe seguir el procedimiento ordinario de devolución, que incluye tramitación administrativa y respeto a garantías legales. El Gobierno de Melilla ha hablado de un "efecto llamada" tras la sentencia del Supremo, mientras el Ministerio del Interior culpa a las mafias de instrumentalizar la situación. A pesar de la crisis, el Ministerio destaca la colaboración ejemplar con Marruecos en materia migratoria.

España y Marruecos han acordado este jueves la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta, donde han llegado cerca de 2.000 personas en los últimos diez días. El Ministerio del Interior no ha explicado cómo se procederá con las entregas, pero cabe destacar que la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo prohíbe las devoluciones en caliente de quienes intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla.

Así lo expuso hace tan solo tres semanas la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo en una sentencia, en la que señala que la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera (devoluciones en caliente) a los migrantes interceptados en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades autónomas.

Las devoluciones en caliente son aquellas que se producen de forma inmediata o poco después de la interceptación y con ausencia de garantías legales. Este tipo de procedimiento se reserva para quienes son detectados en la línea fronteriza mientras tratan de superar los elementos de contención fronterizos, como puede ser una valla.

En caso de ser interceptados fuera de ese supuesto, se debe seguir el procedimiento ordinario de devolución del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El Supremo entiende que quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no es aplicable la opción de "rechazo en frontera" y no es aplicable la Disposición adicional décima de la ley de Extranjería a las interceptaciones en el mar.

Por lo tanto, en el caso de estas miles de personas que han entrado a nado en Ceuta estos últimos días, se aplicaría el procedimiento ordinario de devolución, que implica la tramitación administrativa con decisión de devolución y el respeto a las garantías previstas en la ley. En caso de que la persona solicite protección internacional, la devolución no puede ejecutarse hasta que se decida la inadmisión a trámite de esa solicitud.

Melilla habla de "efecto llamada"

Hace una semana, el Gobierno de Melilla denunció que se estaba produciendo un "efecto llamada" a raíz de la sentencia del Supremo. "Se han animado con la sentencia que ha habido, se puede pasar nadando sin problema, no se pueden rechazar con la ley que tenemos y el Gobierno que tenemos", criticó el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

En este sentido, el Ministerio del Interior ha culpado a las mafias de la inmigración de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, acusándolas de "instrumentalizar" la sentencia del Alto Tribunal para "fomentar el flujo de migrantes", mayoritariamente jóvenes.

No obstante, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha subrayado en un comunicado la "ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria", desvinculando esta nueva crisis migratoria del reciente viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia.

El PP propone reformar la ley

Ante esta situación, el PP ha presentado una reforma quirúrgica de la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a los rechazos en frontera de migrantes que accedan a nado a Ceuta y Melilla. La propuesta se votará a la vuelta del verano en el Pleno del Congreso.

La propuesta, cotejada por 'Servimedia', cuenta con tres puntos para que "los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular en territorio nacional" puedan "ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

"En todo caso", añade, "el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, así como el Derecho de la Unión Europea, y se efectuará con pleno respeto del principio de no devolución".

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