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"Es una invasión": Vox aprovecha la crisis migratoria en Ceuta para avivar el odio al migrante y al Gobierno

¿Qué ha dicho? Santiago Abascal, no duda en lanzar mensajes racistas tras la petición de la ciudad autónoma de decretar la emergencia nacional que ha sido denegada. "Hay un culpable directo, el jefe de la mafia llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder", espeta.

Tuit de Santiago Abascal sobre Ceuta.
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Que Vox aprovecha cualquier ocasión para lanzarse al cuello del Gobierno y de Pedro Sánchez ya es costumbre. Que además sus mensajes racistas y xenófobos cada vez son más evidentes es un hecho y con la crisis migratoria en Ceuta no iba a ser menos. El líder del partido ultra, Santiago Abascal, no ha dudado en salir a la palestra para dejar un reguero de tuits en redes sociales donde mostrar claramente su postura extremista.

"¡SOS Ceuta! No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión", ha escrito en un primer post publicado este jueves. "Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo 'Viva Pedro Sánchez", ha agregado.

"De cada violación, de cada puñalada, y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos... hay un culpable directo, el jefe de la mafia llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder", ha insistido en una nueva ocasión para sembrar el odio.

"Es un traidor, un corrupto y un indecente"

Posteriormente al primer tuit, Abascal ha continuado con su reguero de acusaciones contra el Gobierno y el presidente español. "Sánchez es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo", ha escrito.

Todo ello después de que el Ministerio del Interior haya respondido a la petición de Ceuta de este viernes de decretar la emergencia nacional, señalando que los flujos migratorios no se contemplan como un riesgo que el Sistema Nacional de Protección Civil reconozca para declarar la emergencia nacional.

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