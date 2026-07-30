Ahora

ÚLTIMA HORA

Sigue la evolución de los incendios en España

Compromiso entre países

España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

¿Por qué es importante? Ambos gobiernos se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad autónoma, entre 1.500 y 2.000 en los últimos diez días.

Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón. Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.

Miles de jóvenes marroquíes han llegado este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta ante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

En un comunicado, Marlaska ha agradecido a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular. Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta. El ministro del Interior ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, indican desde el Ministerio.

"Construir soluciones"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que ha puesto de manifiesto que el Gobierno "está volcado en dar una respuesta inmediata" a la situación en Ceuta.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", ha afirmado. "Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", ha culminado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Interior deniega la petición del presidente de Ceuta de decretar la emergencia nacional por la crisis migratoria: "No es posible"
  2. Madrid recoge cable y vende 'el ático secreto' de Ayuso para la "reconstrucción de la sierra tras el incendio"
  3. Última hora de los incendios en España en directo | El incendio de Fermoselle (Zamora) iguala la extensión quemada del de La Vall d'Uixó (Castellón)
  4. El juez presenta a Julio Martínez como "gestor de fondos" de Zapatero y describe una trama de 27 empresas que operaban con "contratos ficticios"
  5. Mueren dos niños de 10 y 15 años y la madre resulta herida de gravedad en un incendio en una vivienda de Benalmádena (Málaga)
  6. Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años