España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón.

¿Por qué es importante? Ambos gobiernos se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad autónoma, entre 1.500 y 2.000 en los últimos diez días.

España y Marruecos han decidido intensificar la coordinación para abordar la crisis migratoria en Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos días. Ambas naciones se comprometen a implementar medidas para la pronta devolución de quienes ingresaron ilegalmente. El Ministerio del Interior español destaca la "ejemplar colaboración" con Marruecos, denunciando que redes de tráfico de personas están explotando una sentencia judicial para aumentar el flujo migratorio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará Ceuta para abordar la crisis y ha agradecido a Marruecos por sus esfuerzos en contener la migración irregular.

España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.

Miles de jóvenes marroquíes han llegado este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta ante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

En un comunicado, Marlaska ha agradecido a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular. Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta. El ministro del Interior ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, indican desde el Ministerio.

"Construir soluciones"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que ha puesto de manifiesto que el Gobierno "está volcado en dar una respuesta inmediata" a la situación en Ceuta.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", ha afirmado. "Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", ha culminado.

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