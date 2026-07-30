Mohamed VI defiende la "seguridad" y estabilidad" de Marruecos en plena crisis migratoria en Ceuta

Los detalles El monarca marroquí ha sacado pecho de la estabilidad del país en un día marcado por la llegada masiva de migrantes a Ceuta, que han entrado desde Marruecos.

El rey Mohamed VI ha destacado la "seguridad" y "estabilidad" de Marruecos en su discurso por los 27 años en el trono, subrayando las iniciativas del Gobierno para mejorar la vida de los marroquíes. Este mensaje coincide con una crisis migratoria en Ceuta, donde numerosos migrantes han cruzado desde Marruecos. Mohamed VI ha enfatizado la importancia de la estabilidad política en un contexto internacional incierto y ha mencionado los programas de desarrollo humano implementados en Rabat. Además, ha resaltado el papel de Marruecos como un actor internacional respetado y ha celebrado la organización exitosa de eventos globales. En conmemoración de su coronación, ha indultado a 1.788 presos.

El rey Mohamed VI ha defendido la "seguridad" y "estabilidad" de la que goza Marruecos, así como las iniciativas impulsadas por el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los marroquíes en el marco de un discurso por sus 27 años al frente del trono. Lo ha hecho, además, en plena crisis migratoria en Ceuta.

"Lo que más orgullo y honor nos produce es la seguridad y la estabilidad de la que goza Marruecos, así como la eficiencia y la eficacia del trabajo de las instituciones estatales. En un entorno regional e internacional marcado por frecuentes fluctuaciones y perturbaciones, la estabilidad política e institucional es un bien escaso e invaluable", ha indicado durante un discurso pronunciado en la víspera recogido este jueves por medios marroquíes.

El discurso del rey y las posteriores celebraciones del Día del Trono coinciden con la llegada masiva este jueves de migrantes a Ceuta, que han entrado desde Marruecos flanqueando la frontera y rompiendo el cordón policial desplegado a primera hora de la tarde en la zona de El Tarajal.

Mohamed VI ha apuntado, además, a que Rabat ha implementado "numerosas iniciativas y programas de desarrollo humano" con el objetivo de "mejorar las condiciones de vida de los marroquíes", poniendo el foco en "la justicia social y territorial".

"Hemos podido consolidar la posición de Marruecos como un actor internacional fiable, respetado y escuchado", ha expresado, aludiendo a que espera que haya una "nueva fase" en la senda de desarrollo del país para "consolidar los logros" ya alcanzados, así como "continuar con grandes proyectos y reformas".

El monarca marroquí también ha sacado pecho de que Marruecos ha demostrado su excelencia en la organización de "eventos continentales e internacionales", lo que "lo ha convertido en objeto de admiración y aprecio en todo el mundo".

Con motivo de sus 27 años al frente del trono —una fiesta que se celebra cada 30 de julio para conmemorar su coronación en 1999— el monarca también ha indultado a 1.788 presos, 1.668 de ellos por reducción de condena y al menos uno de ellos por conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, según ha recogido la agencia de noticias MAP.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido