Alquileres inasumibles: los precios de la vivienda obligan a los españoles a compartir piso y aún así es caro

Los detalles Los expertos recomiendan dedicar solo el 30% de nuestros ingresos al alquiler, pero en Madrid solo el 6% de las habitaciones disponibles permitiría gastar esa cantidad.

La situación de la vivienda en España es insostenible, con alquileres que consumen gran parte de los sueldos. El salario más frecuente es de 16.520 euros brutos anuales, lo que equivale a 1.376 euros mensuales. Si se sigue la recomendación de dedicar solo el 30% de los ingresos al alquiler, solo se podrían gastar 413 euros mensuales. Sin embargo, en las principales ciudades españolas, el alquiler mínimo supera los 500 euros. Además, el trabajo se concentra en áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona, donde la vivienda es más cara. Según el economista Carlos Medrano, es necesario crear una agencia nacional del suelo para facilitar el acceso a la vivienda. Mientras tanto, vivir solo con el salario modal es inasumible, y compartir piso también resulta complicado. En Madrid, solo el 6% de las habitaciones disponibles cuesta menos de 413 euros.

La situación de la vivienda, más allá del caso de Maricarmen, era desde hace tiempo insoportable. Los alquileres se llevan gran parte de los sueldos y ni siquiera compartiendo piso se puede aliviar el enorme gasto que supone la vivienda.

La prueba de ello es al tomar como referencia el salario moda, es decir el más frecuente entre la población. Son 16.520 euros brutos anuales (que aún así es un 44% menos que el medio). Esto supone 1.376 euros al mes.

Con este salario y si los expertos nos recomiendan dedicar solo el 30% de nuestros ingresos al alquiler, eso significa que solo nos podríamos gastar 413 euros al mes. Y, en las cinco ciudades más pobladas de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla), el precio mínimo por defecto ya es de 500 euros.

"Pero en ninguna ciudad medianamente importante hay nada ni que se le acerque", apunta el economista Carlos Medrano. En los pueblos la situación es parecida. En Aranda de Durero, en Burgos, hay solo dos que bajen ese límite y con unas condiciones habitacionales bajas.

A esta situación se le suma problema que en estos lugares el trabajo no es abundante. Casi uno de cada tres puestos laborales están en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

No hace falta ser matemático para darse cuenta. En las ciudades donde hay trabajo no hay vivienda, y en las ciudades donde hay vivienda no hay trabajo. "Y el problema es que parece que vamos cavando el pozo cada vez más hondo. Lo que tendríamos que hacer es seguridad jurídica. Yo haría una agencia nacional del suelo. Hectáreas y hectáreas de suelo urbanizable. Y otra idea, una persona que compra su primera vivienda, ahórrale los impuestos", señala Medrano.

Hasta que eso se haga realidad, si es que se hace, vivir solo cobrando el salario modal en España es ya totalmente inasumible, pero es que compartir piso también lo es. Solo en Madrid el 6% de las habitaciones disponibles cuesta menos de esos 413 euros recomendados.

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