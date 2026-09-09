Ahora

Obras en los colegios

Obras pendientes, falta de especialistas y protestas: así ha comenzado la vuelta al cole para muchos alumnos en Galicia

Los detalles En un instituto de A Coruña, los padres se han negado a que sus hijos vayan a clase porque están retirando amianto. Los más afectados por las obras son los niños autistas, que se desregulan con tanto ruido.

Obras en colegios de Galicia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El inicio del curso escolar ha comenzado con los docentes de nuevo en huelga para pedir mejoras laborales y educativas y con un Informe PISA que recoge los peores datos históricos de España. Además, muchos niños han tenido que volver a unos colegios que se encuentran en obras, como ha ocurrido en Galicia.

Con solo cuatro años, unos niños miran a las obras, cual jubilados, en su colegio. La mayoría de las ventanas están plastificadas y eso que en Sada (A Coruña) se esperan 30 grados. "Van a tener calor, a pasarlo mal, y no van a poder respirar adecuadamente", son algunas de las quejas que se pueden escuchar al ver cómo se encuentra el centro.

Hoy han empezado a asfaltar el patio. Los más afectados por estas obras son los niños autistas, que se desregulan con tanto ruido. "Escuchan maquinaria pesada haciendo mucho ruido", señala Noelia Castelo, madre de un niño autista. Además, critican que solo hay un cuidador para 15 años con TEA.

Pero el colegio de estos niños en Sada no es el único en obras. En un instituto de A Coruña, los padres se han negado a que sus hijos vayan a clase porque están retirando amianto. Hoy, protestan por esta situación, y es que hasta mañana la Xunta no va a hacer mediciones de aire.

Los padres se preguntan por qué todo esto no se hizo antes del comienzo de las clases. Dentro, hay que pasar entre andamios para cruzar entre aulas. La Xunta no nos ha dado, de momento, respuesta por esta situación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez acusa a PP y Vox de "cercenar" el derecho al voto y reta a un Feijóo que exige elecciones: "Nos veremos en la urnas"
  2. Última hora política en directo | Sánchez reconoce que el Estado tiene que prepararse mejor ante "ataques híbridos" como el del Ceuta: "Tenemos que invertir mucho más en el control de la frontera"
  3. Marlaska minimiza a "un documento de trabajo interno" sin "ninguna finalidad espuria" el dossier con información ideológica de periodistas
  4. Dimite Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos d'Esquadra
  5. No es cuestión de ideología sino de falta de recursos: qué hay detrás de los datos demoledores del Informe PISA
  6. Lesiones compatibles con la tortura e indicios de agresión sexual: laSexta accede a la autopsia de Francisca Cadenas