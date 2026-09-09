Obras pendientes, falta de especialistas y protestas: así ha comenzado la vuelta al cole para muchos alumnos en Galicia

Los detalles En un instituto de A Coruña, los padres se han negado a que sus hijos vayan a clase porque están retirando amianto. Los más afectados por las obras son los niños autistas, que se desregulan con tanto ruido.

El inicio del curso escolar en España ha comenzado con una huelga de docentes que exigen mejoras laborales y educativas, coincidiendo con un Informe PISA que revela los peores datos históricos del país. En Galicia, muchos niños han regresado a colegios en obras, como en Sada, donde las ventanas están plastificadas y se esperan altas temperaturas. Las obras afectan especialmente a niños autistas debido al ruido de la maquinaria. En A Coruña, padres han protestado porque en un instituto están retirando amianto y la Xunta aún no ha realizado mediciones de aire, dejando a los padres preocupados por la seguridad.

El inicio del curso escolar ha comenzado con los docentes de nuevo en huelga para pedir mejoras laborales y educativas y con un Informe PISA que recoge los peores datos históricos de España. Además, muchos niños han tenido que volver a unos colegios que se encuentran en obras, como ha ocurrido en Galicia.

Con solo cuatro años, unos niños miran a las obras, cual jubilados, en su colegio. La mayoría de las ventanas están plastificadas y eso que en Sada (A Coruña) se esperan 30 grados. "Van a tener calor, a pasarlo mal, y no van a poder respirar adecuadamente", son algunas de las quejas que se pueden escuchar al ver cómo se encuentra el centro.

Hoy han empezado a asfaltar el patio. Los más afectados por estas obras son los niños autistas, que se desregulan con tanto ruido. "Escuchan maquinaria pesada haciendo mucho ruido", señala Noelia Castelo, madre de un niño autista. Además, critican que solo hay un cuidador para 15 años con TEA.

Pero el colegio de estos niños en Sada no es el único en obras. En un instituto de A Coruña, los padres se han negado a que sus hijos vayan a clase porque están retirando amianto. Hoy, protestan por esta situación, y es que hasta mañana la Xunta no va a hacer mediciones de aire.

Los padres se preguntan por qué todo esto no se hizo antes del comienzo de las clases. Dentro, hay que pasar entre andamios para cruzar entre aulas. La Xunta no nos ha dado, de momento, respuesta por esta situación.

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