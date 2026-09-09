El caos en Ceuta llega a los supermercados dejando escasez de productos y estanterías vacías

Los detalles Algunas distribuidoras de supermercados reconocen a laSexta que han tenido que aumentar pedidos y personal ante el incremento exponencial del consumo, que se ha disparado especialmente en el pan, el embutido y las conservas. No obstante, aclaran que no hay desabastecimiento.

Ceuta está al límite, y las consecuencias van mucho más allá de la situación de los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma. El incremento repentino de la población ha provocado que las escenas de estanterías vacías en los supermercados se hayan convertido en habituales, ya que, con la llegada de miles de personas, la demanda se ha disparado.

Ante esta situación, muchos ceutíes aseguran que cada día deben darse prisa para poder llenar el carrito. "Llegas por la tarde y no hay nada", asegura una vecina. Otra relata que "no hay ni la mitad de las cosas".

Algunas distribuidoras de supermercados reconocen a laSexta que han tenido que aumentar pedidos y personal ante el incremento exponencial del consumo, que se ha disparado especialmente en el pan, el embutido y las conservas. Sin embargo, niegan que haya habido desabastecimiento y hablan de una escasez puntual de algunos productos que ya está resuelta.

Aunque se nota el incremento provocado por la llegada de migrantes, son muchos los vecinos de Ceuta que están comprando de forma excesiva por temor. "Compré de más porque tenía miedo a que cerrasen", explica una ceutí.

Pero no todo es falta de productos. También hay quien está aprovechando la necesidad de los migrantes para hacer negocio y, como consecuencia, acaba provocando escasez en las tiendas. "Hay gente que compra 30 barras de pan para después revenderlas en el Trampolín", relata otro vecino ceutí.

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