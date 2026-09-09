Una "entrada masiva" el 30 de julio "muy probable": el aviso del Regimiento de Transmisiones 32 al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Los detalles Moncloa ha desclasificado los documentos que evidencian que sí hubo advertencias de distintos organismos sobre la entrada a Ceuta.

El Regimiento de Transmisiones 32 del Ejército de Tierra alertó al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre la "muy probable" entrada masiva en Ceuta el 30 de julio, según documentos desclasificados por el Gobierno. La advertencia, que coincidía con la festividad del Trono en Marruecos, se sumó a otras informaciones del CNI que identificaron convocatorias en redes sociales. Tras el inicio de la entrada masiva, CIFAS y fuerzas de seguridad españolas observaron la pasividad de los agentes marroquíes y un caos migratorio en la costa cercana a Ceuta. Aunque se consideró que Marruecos no favorecía activamente la oleada migratoria, no se descartó que intentara explotar la situación para sus intereses estratégicos.

El Regimiento de Transmisiones 32 del Ejército de Tierrra avisó al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que se valoraba como "muy probable" una entrada masiva en Ceuta el día 30 de julio. Así consta en uno de los documentos desclasificados por el Gobierno, fechado el mismo 30 por la mañana.

"Se valora muy probable que durante el día 30JUL26 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del Trono en Marruecos", reza el mensaje enviado al CIFAS de manera urgente.

Esta advertencia se une a otras informaciones emitidas por el CNI a distintos organismos un día antes, en las que identificó varios grupos en redes sociales con convocatorias para ese día.

Finalmente, entre el 30 y el 31 de julio cruzaron la frontera más de 70.000 personas y más de un centenar perdieron la vida en el intento.

"Pasividad" de Marruecos

Poco después de comenzar la entrada masiva, el CIFAS y las fuerzas de seguridad del Estado constataron también la pasividad de los agentes marroquíes ante la "oleada migratoria".

En un informe, señalaron que "la situación en la costa marroquí en las cercanías de Ceuta es de caos migratorio". Advertían de la saturación de las autoridades españolas "ante la entrada de miles personas", mientras valoraban como "probable" que las marroquíes hubiesen actuado "de forma negligente y pasiva".

Pese a todo, consideraba "muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria".

"Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos", señala el documento.

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