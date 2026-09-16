El cirujano señalado por el Gobierno de Ayuso acusa a la consejera de Sanidad de "difamarle": "Los comentarios son falsos"

El contexto La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, asegura que fue el propio médico que ha denunciado la alteración de listas de espera quien "manipuló" los informes.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acusa al cirujano Luis Alberto Martos de manipular las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal, cambiando la prioridad de 57 pacientes de preferente a normal. Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sostiene que Martos alteró los informes de sus pacientes. Sin embargo, el cirujano niega las acusaciones y asegura que no ha manipulado nada, argumentando que cualquier actividad queda registrada en el sistema. La ministra de Sanidad, Mónica García, critica que en lugar de investigar las denuncias, se investigue a los denunciantes. Otros médicos del hospital también han detectado cambios en las prioridades quirúrgicas, lo que ha generado preocupación por el impacto en los pacientes.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acusa al cirujano que denunció la alteración de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de ser él quien "manipuló" los informes de sus propios pacentes. En concreto, le acusan directamente de de cambiar la prioridad de preferente a normal.

"El médico manipulaba de forma regular la prioridad de esos pacientes", asegura Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, indicando que fue él quien "manipuló de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes.

Luis Alberto Martos, el cirujano del servicio de Traumatología del Ramón y Cajal acusado de hacer estos cambios, ha respondido de forma tajante a la consejera, acusándole de haber adoptado la actitud de "difamarle". "Ha tomado la actitud de desprestigiarme a través de unos comentarios falsos. Está demostrado que no he manipulado. En el ordenador quedan huellas de cualquier actividad que tengamos que hacer", ha explicado.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado a las palabras de la consejera señalando que ya se sabe lo que ocurre con los profesionales que denuncian las malas prácticas de la Consjeería de Sanidad madrileña. "No se va a investigar loq ue se denuncia, se les va a investigar a ellos", ha lamentado.

Lo cierto es que no solo él denuncia que las listas se amañaron. Hay más médicos del Hospital Ramón y Cajal que también descubrieron esos cambios en las operaciones quirúrgicas. 17 en total.

Una de ellas, una cirujana preocupda especialmente por una niña de tres años que era su paciente desde que nació y sabía que tenía una operación programada con ella como preferente. Sin embargo, al revisar el sistema descubrió que esa prioridad había cambiado. Ella no había dado esa orden y escribió este correo a sus superiores.

"¿Podría explicarme las razones que lo justifican sin contar con el criterio del cirujano?", escribió en un primer momento debido a que, según el criterio del cirujano, la intervención tenía que hacerse cuando antes. La niña no podía esperar porque podría perder una pierna. Tampoco se había avisado a sus padres de ese cambio.

La respuesta del jefe de servicio de Traumatología del Hospital Ramón y Cajal no despejó ninguna de sus dudas. "La programación de la preferencia recae en cada cirujano, sabiendo la patología de cada paciente", le destacaron.

Una contestación que provocó que ella volviese a inssitir. "No he entendido nada de lo que me acaba de decir. Lo cambian ustedes de preferente a nomal por motivos que desconozco y no me aclara", le reitera.

En un segundo correo, el jefe de servicio le dio a entender que el motivo era la meta de eficiencia pactada con la Consejería de Sanidad. Según los cirujanos, esas alteraciones en los plazos repercute negativamente en los pacientes.

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