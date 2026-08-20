El municipio madrileño de Villajero de Salvanés podría quedarse sin sus fiestas populares

Los detalles Los habitantes de Villarejo de Salvanés ya han convocado acciones de protesta. Desde el ayuntamiento dicen que se podrán celebrar pero con retraso, que a hora no es posible porque no tienen ni tesorero ni interventor.

Las fiestas de Villarejo están en peligro por primera vez en su historia debido a la falta de un interventor y un tesorero municipal, lo que impide al ayuntamiento realizar los contratos necesarios. El alcalde Jesús Díaz explica que la ley exige estos contratos, pero sin los cargos mencionados no pueden llevarse a cabo. Mientras el consistorio responsabiliza a la Comunidad de Madrid, los vecinos no se conforman y han convocado una manifestación para la próxima semana. Además, las peñas locales están organizando sus propias celebraciones para mantener la tradición y el espíritu festivo del pueblo.

Cientos de vecinos reunidos en las plazas y calles, verbenas, orquestas... Vamos, las fiestas perfectas para los habitantes de Villarejo y de cualquier pueblo. Pero este año, están en peligro. "Es la primera vez en la historia que unas fiestas se anulan", asegura un vecino.

El ayuntamiento, GF en este comunicado, ha informado de que las fiestas de este verano se aplazan. Y los vecinos, no están muy contentos: "El que es de pueblo sabe lo importante que son las fiestas", asegura un vecino. "Nos han quitado el encierro, nos han quitado la paella", comenta otra.

"Para mi no tiene ninguna explicación, pero habrá que preguntarle al alcalde", dice otro vecino. Y eso es lo que ha hecho laSexta. El alcalde de la localidad, Jesús Díaz, asegura que las fiestas se aplazan porque la ley les obliga a hacer unos contratos establecidos.

Unos contratos que no se pueden hacer sin la figura del interventor y el tesorero municipal, dos cargos que no tienen ahora mismo en el ayuntamiento. "Estos perfiles que no los tenemos a día de hoy, nos han impedido que pudiéramos celebrar dichos contratos, ya que los teníamos preparados", asegura Díaz.

El consistorio le pasa la pelota a la Comunidad de Madrid, y la comunidad asegura que ha actuado correctamente. Pero los vecinos, mientras tanto, no se van a quedar de brazos cruzados.

La semana que viene han convocado una manifestación para reclamar responsabilidades y, mientras tanto, las peñas ya preparan sus propias fiestas.

"Fiestas literalmente como otros años no hay, pero va a haber la misma animación, las peñas en la calle, las barras en la puerta...", argumentan desde las peñas. "Quien quiera venir, Villarejo es grande, y aquí hay fiestón", añaden. Con o sin interventor, lo que no falta en este pueblo son ganas de pasarlo bien.

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