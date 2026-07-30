Ceuta, sobrepasada por la llegada de miles de migrantes: "Estamos sobreviviendo, los centros de salud han cerrado"

Los detalles Miles de personas deambulan por la ciudad a la espera de poder entrar en el CETI, mientras los servicios de Urgencias se colapsan y la Guardia Civil denuncia falta de medios.

El drama humanitario en Ceuta está generando imágenes impactantes, con un flujo constante de personas intentando entrar a la ciudad. Las aceras están llenas de gente durmiendo en la calle, descalzas y buscando sombra. Miles de migrantes, muchos menores, han llegado a nado y buscan un lugar donde descansar, lo que ha desbordado la ciudad. Negocios han cerrado y el personal del hospital está saturado. Arancha Monsalve, enfermera del Hospital de Ceuta, señala que el sistema sanitario no está preparado para esta situación. La Guardia Civil y JUCIL denuncian la falta de recursos y garantías de seguridad para gestionar la crisis. Los servicios de emergencia y la Cruz Roja hacen lo posible para socorrer a los heridos. Mientras tanto, los migrantes deambulan por Ceuta, esperando entrar al CEI.

El drama humanitario que se está viviendo en Ceuta está dejando imágenes sobrecogedoras. No solo en la playa de El Tarajal, donde el flujo de personas intentando entrar es constante, sino también en las calles de la ciudad o en el propio CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes).

Aceras llenas, gente durmiendo en plena calle, personas descalzas, en bañador, todavía con el neopreno y buscando la sombra, es la realidad a la que se enfrenta la ciudad autónoma de Ceuta.

Los miles de migrantes que han llegado a nado buscan un sitio donde parar. Llegan agotados y descansan donde pueden. Mientras, la ciudad está completamente desbordada.

La llegada masiva de miles de personas, la mayoría menores de edad, ha hecho que muchos negocios hayan tenido que cerrar sus puertas. Mientras, el personal del hospital está completamente desbordado.

"Estamos sobreviviendo. Los centros de salud han cerrado y se está derivando todo a Urgencias", cuenta Arancha Monsalve, enfermera del Hospital de Ceuta, en 'Y ahora Sonsoles'. Monsalve recuerda además que "el hospital que tenemos está hecho para una ciudadanía de no más de 100.000 habitantes".

El Sindicato Médico de Ceuta ha advertido de que esta crisis está dejando un escenario propio de una emergencia nacional, y otros profesionales avisan de que la ciudad no está preparada para este flujo de personas. Los servicios de emergencia y la Cruz Roja intentan socorrer a los heridos como pueden.

Por su parte, la Guardia Civil denuncia que los medios son totalmente insuficientes para gestionar esta situación, y JUCIL denuncia que los agentes están trabajando sin garantías de seguridad.

"Los compañeros están saliendo al mar con embarcaciones averiadas, reparadas de forma provisional, sin las garantías necesarias para trabajar con seguridad", ha expuesto Agustín Domínguez, portavoz de JUCIL, en un vídeo en X.

Mientras la ciudad no descansa, tras horas nadando para llegar, los migrantes deambulan por Ceuta y muchos esperan a las puertas del CEI para poder entrar.

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