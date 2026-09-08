César Bona, sobre los resultados del Informe PISA: "No es cuánto tiempo pasan delante de una pantalla, sino qué está sustituyendo"

El maestro indica que responsabilizar al uso de teléfonos móviles o las pantallas a los nefastos resultados "es una simplificación importante". Para el escritor, el reto es saber cómo se va a recuperar el tiempo que se pasa frente a esas pantallas.

Este martes se ha publicado el informe PISA y los alumnos españoles suspenden en lectura, matemáticas o ciencias. Para comentar estos resultados, Más Vale Tarde conecta con César Bona, maestro, escritor y, además, finalista del llamado Premio Nobel de Educación.

Los políticos han señalado que la culpa de estos resultados podría residir en el uso de teléfonos móviles, el exceso de pantallas o la Inteligencia Artificial. "¿Tú crees que ese es el único problema que tiene ahora mismo nuestra educación?", plantea Iñaki López.

"Atribuir los resultados PISA únicamente a las pantallas, para mí, es una simplificación importante", afirma Bona. En su opinión, las pantallas no son el problema como tal, "sino que podríamos decir que la pantalla es el síntoma". "Es el síntoma de una falta de organización desde hace tiempo, obviamente, porque esto no aparece de repente", expone.

Bona indica que hay una falta de organización, ausencia de horarios o rutinas claras para dormir, estudiar o comer. "Es un síntoma de falta de límites y ahora vemos las consecuencias", afirma. Considera que esto, además, también lleva a una falta de autonomía, "es el síntoma de la falta de coherencia adulta, porque estamos diciendo a los chavales que dejen el móvil cuando nosotros lo tenemos constantemente en la mano".

"Creo que el problema ya no es cuánto tiempo pasan delante de una pantalla, sino qué está sustituyendo esa pantalla", reflexiona, "el gran reto que tenemos es saber cómo vamos a recuperarlo". Bona expone que uno de los grandes perjudicados por esta hiperestimulación es la atención.

"Es imposible que no sienta curiosidad si no tiene atención a lo que tiene alrededor", expone, "es imposible que empiece a crear si no tiene esa atención y esa curiosidad, es muy difícil que sepa comunicar si no tiene atención a los que tiene alrededor y al propio lenguaje que utiliza". "Me parece un problema que es mucho más de fondo", añade.

López expone que "no es que los chavales sean torpes, sino que los adultos no estamos haciendo las cosas bien en pos de su educación". Este informe, como expone el presentador de Más Vale Tarde, señala que los jóvenes españoles, tienen mucha curiosidad, son perseverantes, pero no leen. "No logramos inculcarles un mínimo de interés por la lectura y esto es absolutamente fundamental", afirma, "¿cómo lo hacemos?".

El escritor expone que "no basta con que lean algunos libros más, el problema es mucho más profundo". Bona indica que es importante que los jóvenes tengan curiosidad, "pero tenemos que saber dónde se aplica esa curiosidad".

"Un texto requiere mantener el hilo durante varios minutos, por lo menos recordar lo anterior, contrastarlo y relacionarlo con otras cosas", explica. Para el maestro, además, se suma que existe un problema grave de escaso vocabulario.

"Creo que para aprender palabras hay que encontrarse con palabras y eso a veces sucede casualmente, pero también tiene que haber un componente deliberado", explica. "Si un niño lee poco, conversa poco y tiene pocas oportunidades de escuchar y utilizar un lenguaje rico, su vocabulario difícilmente puede crecer", reflexiona.

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