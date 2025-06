De 620.000 euros a 450.000 pendientes: como se dividieron las mordidas Ábalos, Koldo y Santos Cerdán

Un exministro que admite haberse fundido casi medio millón de euros. Un asesor (ya ex) que cobraba 10.000 euros al mes sin justificar. Un dirigente clave del PSOE que, al ser preguntado por el reparto del dinero, responde que "no se sabe las cuentas de memoria". Lo que suena a diálogo de una serie de corrupción es, en realidad, parte del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y pone en el centro de la tormenta a tres figuras clave del socialismo español: José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

El caso destapado por la UCO no es menor. Según la investigación, los tres habrían participado en el reparto de al menos 1,7 millones de euros en comisiones ilegales procedentes de adjudicaciones públicas entre 2019 y 2022. Las pruebas no solo son documentales o contables. En esta ocasión, son sus propias conversaciones privadas las que los delatan: hablan de cantidades con naturalidad, se reparten pagos, se reclaman "lo suyo", y hasta bromean con lo que uno ha conseguido gastar.

El resultado es un retrato descarnado de cómo se habría construido una red de cobros ilegales desde dentro del propio aparato del Estado. Y lo que la UCO ha sacado a la luz podría ser solo el principio.

La investigación arranca con varias adjudicaciones concretas que, según los agentes, generaron comisiones millonarias. Dos contratos en Murcia habrían dejado un botín de 550.000 euros en mordidas, a los que se suma la compra de un bajo sin uso comercial, valorado en 70.000 euros y atribuido a Koldo García. La ubicación de este inmueble no ha sido especificada, ni se conoce actividad relacionada. En total, se estima que 620.000 euros ya habrían sido cobrados.

Pero no termina ahí. Según el informe, aún quedarían por cobrar otros 450.000 euros vinculados a tres adjudicaciones públicas: una carretera en La Rioja, otra en Sevilla y una obra ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat, Barcelona. Además, la UCO ha detectado indicios de irregularidades en contratos en Asturias, Lugo, Navarra y Teruel, ampliando el alcance y la gravedad del caso.

Conversaciones que confirman la trama

El peso de la investigación recae especialmente en las grabaciones de las conversaciones entre los implicados. En un diálogo registrado en 2019, Koldo se muestra preocupado por la falta de dinero y admite haber dado todo lo que tenía a Ábalos: Koldo: "Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él (Ábalos)." Santos Cerdán: "¿Cuánto le dimos?" Koldo: "60 (mil euros)."

En otra conversación de 2021, Koldo hace cuentas y detalla lo que, según él, ha recibido Ábalos: 450.000 + 50.000 + 70.000 euros, un total de 570.000 euros. "Estas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", dice. La respuesta de Cerdán, un tanto desorientada, es: "No, yo no me las sé de memoria…", dejando entrever que quizá las cantidades no estaban del todo claras para todos.

El informe también menciona a la empresa Acciona, señalando que varias adjudicaciones gestionadas por Cerdán, y vinculadas con Ábalos y Koldo, habrían generado otros 620.000 euros en comisiones.

Una nómina en negro y un dinero que se esfuma

Pero la red no se limita a las comisiones por contratos. Según la UCO, Koldo García cobraba una especie de "nómina en negro" de 10.000 euros al mes durante al menos 36 meses. Este pago, realizado por el empresario Víctor Aldama, no estaba asociado a tareas concretas, sino que tenía el objetivo de mantener la "capacidad de influencia" del asesor dentro del aparato político y gubernamental. En total, esta "nómina" suma 360.000 euros más.

A pesar de las millonarias cantidades que se manejaban, Ábalos admitió en una conversación que había gastado casi todo lo que recibió: "No tengo ni un puto duro". La incredulidad de Koldo no se hace esperar: "Eso lo debe tener tu hijo, por cojones. ¡Que no te gastas 470.000 euros en dos años, no me jodas!"