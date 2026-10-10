Cembrero, sobre si las relaciones entre Marruecos y España están rotas: "Las críticas de Mohamed VI están dirigidas al PP"

¿Qué ha dicho? Más allá de las críticas a determinados sectores políticos y mediáticos, el periodista ha señalado que el mensaje del monarca marroquí pone de manifiesto los problemas del actual modelo de cooperación migratoria entre ambos países.

El periodista Ignacio Cembrero analizó en laSexta el mensaje del rey de Marruecos, Mohamed VI, quien criticó ciertos sectores políticos y mediáticos españoles, señalando principalmente al Partido Popular y a parte de la prensa. Cembrero considera que estas críticas no rompen las relaciones entre España y Marruecos, ya que el discurso del monarca es "relativamente conciliador" con el Gobierno español. Además, el rey destacó los problemas del actual modelo de cooperación migratoria, sugiriendo la necesidad de un nuevo marco de colaboración. Mohamed VI también reconoció avances en la cooperación bilateral, pero señaló que algunas disposiciones legales dificultan la repatriación de menores y personas que usurpan el estatus de refugiados.

El periodista Ignacio Cembrero ha analizado en una conexión con el informativo de laSexta el mensaje del rey de Marruecos, Mohamed VI, en el que ha criticado las declaraciones de determinados sectores políticos y mediáticos españoles. A su juicio, estas palabras no suponen una ruptura de las relaciones entre ambos países, sino que apuntan principalmente al Partido Popular y a parte de la prensa.

"Para nada", ha respondido Cembrero al ser preguntado sobre si se pueden dar por rotas las relaciones entre España y Marruecos. El periodista ha ofrecido una interpretación distinta del discurso del monarca, al que considera "relativamente conciliador" con el Gobierno español. "Sus críticas están dirigidas fundamentalmente al PP, aunque no le nombra, y también a una parte de la prensa, a la que tampoco nombra concretamente porque cree que ha contribuido a emponzoñar la relación, pero en ningún caso al Gobierno", ha explicado.

Más allá de las críticas a determinados sectores políticos y mediáticos, Cembrero ha señalado que el mensaje del monarca marroquí pone de manifiesto los problemas del actual modelo de cooperación migratoria entre ambos países: "Lo que sí constata el rey de Marruecos es que el modelo de cooperación migratoria que tenemos no funciona".

Según su análisis, el sistema actual conduce a crisis recurrentes, por lo que el monarca considera necesario establecer un nuevo marco de colaboración: "Dice que hay que elaborar un nuevo modelo y Marruecos va a hacer en breve".

La intervención del periodista llega después de que Mohamed VI criticara las "declaraciones irresponsables" de determinados sectores políticos y mediáticos españoles, sin mencionar expresamente a ningún partido ni medio de comunicación. En su discurso de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, el rey defendió que la relación entre ambos países constituye "una elección soberana y un compromiso voluntario" y advirtió de que "nunca será objeto de cualquier presión, amenaza ni chantaje".

El monarca también reconoció los avances registrados en distintos ámbitos de la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, aunque consideró que el modelo actual está superado y anunció que Marruecos propondrá una nueva estrategia a sus socios.

Asimismo, Mohamed VI señaló que determinadas disposiciones legales y decisiones judiciales dificultan la repatriación de menores y de personas que, según sus palabras, usurpan el estatus de refugiados, una situación que, a su juicio, favorece la actividad de las redes criminales.

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