Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

tensión diplomática

Mohamed VI critica la "irresponsabilidad" de los políticos en España y rechaza "presiones"

Los detalles Unas palabras que el rey de Marruecos ha pronunciado durante su discurso de apertura de la nueva legislatura parlamentaria.

El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay HasánMAP / Europa Press

El rey Mohamed VI criticó hoy las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España, que no citó, y advirtió de que la "asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario y nunca será objeto de cualquier presión, amenaza ni chantaje". En su discurso de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, Mohamed VI admitió que el modelo de cooperación en materia migratoria está "superado" y anunció que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia para impulsar el desarrollo común y la estabilidad regional.

Noticia en ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | PP y Vox sumarían el 51,6% de los votos ante una izquierda hundida a pesar del clamor por la vivienda
  2. El juez imputa al presidente de Quirón Prevención por un presunto soborno del novio de Ayuso
  3. El juez Pedraz descarta imputar "en este momento" al PSOE en la causa de las cloacas como pedía el PP
  4. El duro relato de Juani a días de su desahucio: "Detrás de Maricarmen vamos a ir unos cuantos y yo quiero estar bien por mi hijo"
  5. Trump sanciona a la Corte Penal Internacional después de que una de sus exjuezas gane el Nobel de la Paz
  6. Miguel Bernardeau: "A Vito Quiles le sacaría una bola negra como una catedral"