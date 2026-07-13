Los detalles Según el barómetro de Invymark para laSexta, más de la mitad de los españoles también cree que nuestra identidad de país corre peligro con este proceso de regularización.

Según el último barómetro de Invymark para laSexta, casi el 60% de la población española está en contra de la regularización de migrantes, con una fuerte división según la intención de voto. El 98% de los votantes del PP y el 100% de Vox rechazan el proceso, mientras que el 85% de los votantes del PSOE y el 96% de Sumar están a favor. Además, más de la mitad de los encuestados cree que la identidad de España corre peligro, especialmente entre los votantes de derecha. Un 57% considera que el número de migrantes es excesivo, y un 55% opina que la regularización perjudica al país. Estos datos contrastan con el apoyo de sectores laborales, la iglesia y la patronal a la regularización.

Casi el 60% de la población española está en contra del proceso de regularización de migrantes. Y si miramos los resultados por partidos, el 98% de los votantes del PP y el 100% de los votantes de Vox lo rechazan. La diferencia con PSOE y Sumar es total.

Pero es que más de la mitad de los españoles también cree que nuestra identidad de país corre peligro con este proceso de regularización. Y una vez más, estamos divididos si miramos entre votantes de izquierda y de derecha, casi el 90% del PP y el 98% de los de Vox, reconoce ese peligro. Frente a los del PSOE y Sumar, que rechazan de plano esta idea.

Chocan estos datos del último barómetro de Invymark para laSexta, cuando absolutamente todos los sectores laborales, la iglesia, incluso la patronal, siempre se han mostrado a favor de la regularización de migrantes. No solo es necesaria para ellos. Es que nos hace falta.

La identidad es uno de los principales puntos que nos ha llamado más la atención después de estas cifras. Según el barómetro de InvyMark para laSexta, más de la mitad de los encuestados, un 52% cree que la identidad de España corre peligro, frente a un 47% que cree que no.

Si lo vemos por intención de voto, los votantes del PSOE creen que no un 93%, salvo un 7% que cree que sí. Entre los votantes del Partido Popular es un 88% el que cree que la identidad de España está en peligro y un 10% que no. Entre los votantes de Sumar un 94% no cree que esté en peligro. Entre los de Vox hay un 1,9% que cree que la identidad de España no corre peligro tras esta regularización frente a un 98% que sí.

Otra pregunta que ha llamado bastante la atención es cómo valoran el número de migrantes en España. Hay un 57% que cree que es excesivo ese número de migrantes, que es adecuado un 38% o que es escaso un 4%.

Entre los votantes del PSOE hay un 13% que piensa que es excesivo el número de migrantes, mientras que en el PP es un 93% el que lo piensa. Entre los votantes de Sumar un 64% piensa que es adecuado mientras un 24% que cree que es escaso. Y entre quienes piensan votar a Vox hay pleno: un 100% creen que no hay un número excesivo de migrantes.

Estos datos recogidos por el barómetro son del pasado 6 de julio, una semana después de que se cerrase el plazo con 1,2 millones de solicitudes. El 40% de los encuestados está a favor de esa regularización extraordinaria de migrantes mientras casi un 60%, un 59,4% está en contra.

Si analizamos los datos según la intención de voto de los encuestados, un 85% de los votantes del Partido Socialista están a favor y un 13% en contra. Pero entre quienes votan al Partido Popular hay un 98% en contra, en Sumar un 96% está a favor y en Vox el 100% de los encuestados en contra.

El barómetro también preguntó sobre si favorece o perjudica a España esta regularización extraordinaria de migrantes. Poco más de la mitad, un 55% piensa que perjudica, mientras casi un 30% cree que favorece. Además, hay un 14% que piensa que ni favorece ni perjudica.

Según la intención de voto, votantes del PSOE, un 63% lo ve como algo positivo y un 26% cree que ni favorece ni perjudica. Del Partido Popular solo un 0,9 piensa que favorece, y un 95% cree que le perjudica. El 76% de los votantes de Sumar cree que favorece.

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