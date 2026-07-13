El primer abogado de Ábalos admite ante el juez que Leire Díez le propuso pagarle sus servicios profesionales a través de una sociedad

Los detalles Fuentes presentes en la declaración han indicado a laSexta que el primer abogado de José Luis Ábalos ha dicho que él coordinó las reuniones entre Leire Díez y el ex número dos del Ministerio del Interior con el PP Francisco Martínez.

José Aníbal Álvarez, el primer abogado de José Luis Ábalos, ha declarado ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez, vinculada al PSOE, le propuso recibir el pago de sus servicios a través de una sociedad, oferta que él rechazó para evitar "cosas raras". Según fuentes de laSexta, Álvarez también afirmó que Ábalos no le pagó por su defensa. Además, mencionó que coordinó reuniones entre Leire Díez y Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior con el PP, aunque aclaró que solo entraba y salía de dichas reuniones. La noticia está en proceso de ampliación.

José Aníbal Álvarez, primer abogado de José Luis Ábalos, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la fontanera del PSOE, Leire Díez, le propuso pagarle sus servicios profesionales a través de una sociedad y él lo rechazó porque no quería "cosas raras".

Fuentes presentes en la declaración han indicado a laSexta que el primer abogado de José Luis Ábalos ha asegurado también que el exministro de Transportes no le pagó por su defensa.

También ha dicho que él coordinó las reuniones entre Leire Díez y el ex número dos del Ministerio del Interior con el PP Francisco Martínez, pero ha asegurado que él entraba y salía de esas reuniones.

El juez Santiago Pedraz enfrenta esta semana una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones el jueves como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel LLamas, ha citado a Aníbal Álvarez para aclarar las gestiones con Leire Díez a las que alude la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes.

Los investigadores deducen de los mensajes intervenidos a la exmilitante socialista que esta habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez y de Ismael Oliver -este imputado en el caso-, quienes durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, respectivamente.

Sin embargo, según la UCO, en el caso del que fue el primer abogado de Ábalos "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire".

José Aníbal Álvarez es el tercer abogado vinculado al caso Koldo que ha sido citado por el juez Pedraz en esta ronda de interrogatorios del caso Leire que comenzó el pasado 25 de junio.

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