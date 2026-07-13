Mariano Rajoy no pide perdón por sus palabras sobre Francia y asegura que no tenía "mala intención"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la presentación de su libro 'El arte de gobernar', en el Teatro Juan Bravo

¿Qué ha dicho? "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español", asegura el expresidente del Gobierno, cuyas palabras sobre la selección francesa han generado un enorme enfado en los gobiernos de España y Francia.

Las declaraciones de Mariano Rajoy en su columna sobre la selección de fútbol de Francia, afirmando que jugaba "sin franceses", han desatado una crisis diplomática entre España y Francia. El expresidente aseguró no tener mala intención, pero se negó a disculparse. Sus palabras provocaron duras críticas, como las del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien las calificó de "xenófobas". La ministra portavoz, Elma Saiz, lamentó el "lío diplomático" causado. En Francia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y la ministra Naïma Moutchou condenaron las declaraciones, solicitando acciones legales contra Rajoy.

La coletilla de Mariano Rajoy en su última columna de opinión sobre los partidos de la selección española de fútbol ha generado una crisis diplomática entre España y Francia. El expresidente del Gobierno comentó que la selección de Francia jugaba "sin franceses" el Mundial que se está jugando en Estados Unidos, Canadá y México, unas palabras que han generado un enfado mayúsculo en los gobiernos de Francia y de España, a escasas horas de que ambos combinados nacionales se enfrenten en las semifinales del torneo.

El diario 'El Mundo', que cita a fuentes del entorno de Rajoy, aseguran que el expresidente no tenía "mala intención" al escribir esas palabras y las reduce a un "tema menor", sin pedir perdón por las mismas. "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español", asegura, esta vez sí, el expresidente al citado medio.

Ese mensaje parece ir dirigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que calificó a Rajoy como un "zoquete post franquista corrupto", palabras que ha reafirmado al comentar la noticia de su aclaración: "¡Más quisieras, zoquete!".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue muy duro al referirse a las palabras de Rajoy, tachándolas de "declaraciones xenófobas". "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X.

Este lunes, la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado que Rajoy haya metido a España en un "lío diplomático". "Cuando el PP se quita la careta aflora ese racismo y esa xenofobia", ha añadido.

Por su parte, el Gobierno francés ha salido en tromba a censurar las palabras de Rajoy. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado de "absolutamente inaceptables" la palabras de Rajoy. "Solo hay una Francia, en la que todos pueden encontrar su sitio, sea cual sea su origen", expresó. La ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie "todas las acciones legales posibles" contra Mariano Rajoy.

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