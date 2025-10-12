Ahora

Temporal

La DANA Alice sigue inundando el este de España y deja a miles de personas sin agua potable en Murcia

Los detalles La UME se ha desplegado en Ibiza por las fuertes lluvias y preocupa la situación en Aldaia por el desbordamiento de la rambla. La evolución de la DANA apunta ahora a Cataluña y Castellón.

Ibiza, cubierta de agua
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alice sigue dejando fuertes lluvias en el este de España. La DANA está golpeando con fuerza a Baleares, en especial a Ibiza, y también a zonas de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia, donde debido al temporal miles de personas se han quedado sin agua potable.

La UME se ha desplegado incluso en Ibiza, con un total de 150 efectivos y 68 vehículos con el objetivo de hacer frente a las inundaciones. Han estado achicando agua y limpiando barro, en una noche de intenso trabajo debido a una DANA que ha registrado más de 160 incidencias en Baleares.

Tal ha sido la cantidad de agua que ha caído en Ibiza que la reunión del CECOPI del archipiélago balear se ha tenido que celebrar dentro del avión. En el aeropuerto, mientras, la lluvia no dejaba de caer desde el techo hasta anegar varias áreas de la instalación.

Emergencias ha tenido que cerrar incluso la carretera que va hacia el lugar ante la imposibilidad de circular por la misma. Porque el asfalto ha sido otro de los focos de atención, con la Guardia Civil teniendo que rescatar a una persona que se había quedado atrapada en su coche.

En Valencia miran de nuevo con preocupación al cielo. En especial, el Aldaia, donde las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de la rambla. "El agua viene de allí arriba y llega hasta aquí. El puente siempre se inunda", cuentan.

Y en Murcia se están movilizando medios para repartir agua potable a los vecinos. La cantidad de agua que ha caído, y el barro que consigo ha dejado, ha tenido a cerca de 50.000 personas sin suministro en zonas como San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. El área del Mar Menor, muy afectado por las precipitaciones.

Todavía queda, pues la previsión meteorológica tiene ahora el foco puesto en Castellón y en Cataluña, donde la DANA Alice va a dejar los últimos coletazos de un temporal que va a durar hasta el martes y que ha anegado el este de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Madrid acoge un desfile del 12-O presidido por toda la familia real por primera vez desde 2020
  2. Comienza a entrar la ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto tras el acuerdo de alto el fuego
  3. Ábalos niega que haya pensado en dejar el acta e insiste en su confianza en la Justicia: "Que quien acuse aporte pruebas"
  4. Alerta por lluvias extremas, en directo | La UME trabaja en Ibiza para paliar los efectos de Alice
  5. Juanma Moreno centra el fallo de los cribados en la "comunicación" y anuncia que habrá más ceses
  6. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años