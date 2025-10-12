La DANA Alice sigue inundando el este de España y deja a miles de personas sin agua potable en Murcia

Los detalles La UME se ha desplegado en Ibiza por las fuertes lluvias y preocupa la situación en Aldaia por el desbordamiento de la rambla. La evolución de la DANA apunta ahora a Cataluña y Castellón.

La DANA Alice está causando estragos en el este de España, especialmente en Baleares, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. En Ibiza, las fuertes lluvias han obligado a la UME a desplegar 150 efectivos y 68 vehículos para combatir las inundaciones, registrándose más de 160 incidencias. La situación es tan grave que el CECOPI tuvo que reunirse en un avión. En Valencia, las lluvias han desbordado la rambla en Aldaia, mientras que en Murcia, 50.000 personas están sin agua potable. La previsión meteorológica indica que el temporal continuará afectando a Castellón y Cataluña hasta el martes.

Alice sigue dejando fuertes lluvias en el este de España. La DANA está golpeando con fuerza a Baleares, en especial a Ibiza, y también a zonas de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia, donde debido al temporal miles de personas se han quedado sin agua potable.

La UME se ha desplegado incluso en Ibiza, con un total de 150 efectivos y 68 vehículos con el objetivo de hacer frente a las inundaciones. Han estado achicando agua y limpiando barro, en una noche de intenso trabajo debido a una DANA que ha registrado más de 160 incidencias en Baleares.

Tal ha sido la cantidad de agua que ha caído en Ibiza que la reunión del CECOPI del archipiélago balear se ha tenido que celebrar dentro del avión. En el aeropuerto, mientras, la lluvia no dejaba de caer desde el techo hasta anegar varias áreas de la instalación.

Emergencias ha tenido que cerrar incluso la carretera que va hacia el lugar ante la imposibilidad de circular por la misma. Porque el asfalto ha sido otro de los focos de atención, con la Guardia Civil teniendo que rescatar a una persona que se había quedado atrapada en su coche.

En Valencia miran de nuevo con preocupación al cielo. En especial, el Aldaia, donde las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de la rambla. "El agua viene de allí arriba y llega hasta aquí. El puente siempre se inunda", cuentan.

Y en Murcia se están movilizando medios para repartir agua potable a los vecinos. La cantidad de agua que ha caído, y el barro que consigo ha dejado, ha tenido a cerca de 50.000 personas sin suministro en zonas como San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. El área del Mar Menor, muy afectado por las precipitaciones.

Todavía queda, pues la previsión meteorológica tiene ahora el foco puesto en Castellón y en Cataluña, donde la DANA Alice va a dejar los últimos coletazos de un temporal que va a durar hasta el martes y que ha anegado el este de España.

