El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha evitado este jueves contestar a las preguntas que giraban en torno a la imputación de la ex secretaria general de su formación, María Dolores de Cospedal, porque, según indica, no le corresponde a él "valorar cuestiones" de las que no tiene "información".

Así lo ha expresado el dirigente en declaraciones a los medios durante su visita a Ceuta, en las que ha recordado que hace cuatro meses dijo que no hablaría de asuntos que no le "corresponde" valorar. Y ahora apunta: "Estos nada tienen que ver con mi responsabilidad y ni mucho menos con las preocupaciones de los españoles, y la necesidad de soluciones que hoy hemos venido a aportar", ha respondido entre aplausos de la militancia, que a su vez abucheaban las interpelaciones de los periodistas.

Concretamente, algunos asistentes han lanzado sus abucheos señalando que Casado había acudido a la ciudad autónoma para hablar de otros asuntos. "Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros", ha indicado el propio Casado.

¿Por qué sí hubo expediente a Fernández Díaz y no a Cospedal?

La postura de Casado contrasta con los estatutos del Partido Popular, que indican que a los miembros imputados se les tiene que abrir un expediente, y con soluciones tomadas en el pasado, ya que al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sí se le abrió dicho expediente.

En este sentido, la presidenta del Comité de Garantías del PP, Andrea Levy, ha explicado en declaraciones a laSexta las "diferencias" entre uno y otro caso: "Lo que dice el reglamento es que sí es cargo público aplica el reglamento, pero en este caso no es un cargo público, esa sería la diferencia", expresa.

Así, según Levy, "Díaz ocupaba un cargo público", algo que en la actualidad no sucede con Cospedal, y concluye: "No hay que poner a todo el mundo en el mismo saco ni hacer juicios paralelos para cargar sobre el PP. De momento no hay ninguna decisión tomada".