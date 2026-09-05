El PSOE exige a Feijóo el "cese inmediato" de Mompó por insultar de manera "reincidente" a Diana Morant

El contexto El presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia se refirió a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV como la "lameculos" de Sánchez.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el cese inmediato de Vicent Mompó, presidente de la Diputació de València, por insultar de manera reincidente a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Mompó respondió a un tuit de Morant con comentarios ofensivos, lo que ha sido calificado por Morant como un acto de machismo. Bernabé ha criticado la falta de reacción del PP ante estos insultos y ha cuestionado el tipo de política y sociedad que el partido quiere promover, instando a recapacitar y evitar la normalización del insulto.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha exigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el "cese inmediato" del presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, por "insultar" de manera "reincidente" a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

La petición llega después de que Mompó publicase un tuit en su perfil de X este viernes en respuesta a una publicación de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputació trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la DANA.

En este sentido, el juzgado solicitaba información sobre si en la lista de difusión a la que se envió el correo por el que se acordaba la suspensión de la actividad de los centros dependientes de la corporación provincial y el cierre --a partir de las 14:00 horas del día de la DANA-- estaban incluidos todos los diputados y sus asesores y para que informara de las suspensiones de cursos de formación. Recursos Humanos de la Diputació confirmó que el listado incluía a los diputados y diputadas, asesores, presidente y vicepresidenta.

Así, en su mensaje publicado el jueves, Morant señalaba y criticaba: "Así de claro: la Diputació de València avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la DANA. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no".

Mompó, por su parte, respondió este viernes al tuit de la líder del PSPV: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recrimina a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

[[H2:Morant denuncia el "machismo" de Mompó]

Tras ello, en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Diana Morant reconoció sentirse "víctima de machismo" y ha censurado que "tampoco" es un hecho "aislado": "Vienen tratándome así desde hace mucho tiempo". La respuesta a una crítica política ha sido el "machismo" y el "insulto", recalcó Diana Morant, que acusó Mompó de "falta de argumentos" y de ser el "delfín" del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. A su entender, Mompó "quiere ser el sucesor" del que fuera jefe del Consell y postularse para ser "el candidato".

Con todo, en una atención a los medios de comunicación este sábado en València, Bernabé ha criticado que Mompó "insultó" a Diana Morant y ha subrayado que "este hecho" ha sido "de manera reincidente": "El señor Mompó le dijo a la señora Morant que 'no vale para nada', porque quiero recordar que ya la llamó 'escoba' y que para que no quedara duda ayer le dijo que 'no valía para nada'. Y eso es violencia contra las mujeres".

Bernabé se ha preguntado "dónde están las reacciones de las mujeres del Partido Popular", ya que han pasado "casi 24 horas" desde el "insulto". "Estoy convencida de que las mujeres de este país le exigimos al señor Mompó que dimita, que se vaya. Pero yo le exijo al señor Feijóo que, como está ahora decidiendo quién tiene que ser el futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat, que a este lo descarte para empezar y que cese inmediatamente al señor Mompó", ha enfatizado.

"¿Qué clase de sociedad quiere el PP?"

En este momento, Bernabé se ha cuestionado "qué clase de sociedad quiere el Partido Popular": "¿Qué tipo de política quiere hacer el Partido Popular? ¿Qué tipo de sociedad quiere hacer el Partido Popular? ¿La que le dicen los hombres a las mujeres que no valemos para nada? ¿La que los jóvenes le puedan decir a una joven que no vale para nada, que es una escoba o que es una lameculos?".

"Aquí, en la Comunidad Valenciana, hemos escuchado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad decir que el Gobierno de España está lleno de prostitutas. Eso lo han dicho aquí", ha señalado, en alusión a Susana Camarero, tras lo que ha insistido en que también "se ha escuchado al presidente de la Diputació de manera reincidente decirle a la ministra que es una 'escoba' o que 'no vale para nada". "A mí y a la secretaria general nos han llamado 'perras' (...) y no pasa nada. Aquí hacen casi una competición. En esto es en lo que se han convertido", ha censurado.

De esta forma, ha instado al PP a "recapacitar", ya que, considera, "esta no es la manera de hacer la política". "No se puede hacer apología del insulto y no se puede llevar a esta sociedad a una donde se normaliza el insulto", ha manifestado, al tiempo que ha remachado: "Paren y piensen, porque la democracia así se pone en riesgo".

"No he visto a Mompó llamar 'escoba' a un hombre"

En la misma línea, Bernabé ha censurado que no ha escuchado al presidente de la Diputació de València realizar declaraciones similares a las de Morant hacia un hombre: "Todavía tendría yo que ver algunas declaraciones del señor Mompó diciendo 'no vales para nada' o 'eres una escoba' a cualquier compañero, a cualquier hombre. Todavía no las he visto. Yo veo que de manera reincidente lo hace con la secretaria general y ministra Diana Morant o con cualquiera de nosotras". Igualmente, ha tachado de "dañino" y "nocivo" el "elenco de insultos" que el PP "profiere a las mujeres que se dedican a la vida pública".

"Estoy esperando --ha incidido-- a que alguien se pronuncie. Es que van a hacer 24 horas y aquí no se ha pronunciado nadie. Aquí nadie ha lamentado que este señor haya dicho todo esto y que haya atacado a una mujer de esa manera y que haya dejado la política como un trapo. La política es dar argumentos, crítica política. Y la señora Morant es lo que hizo. Pero, ¿responder con el insulto permanente? Yo le invito a que el señor Mompó haga un ejercicio de revisar todos y cada uno de los tuits y declaraciones de la señora Morant para ver si hay alguno que lo insulta", ha expresado.

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