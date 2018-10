Carmena asegura que la Justicia "no funciona bien" con las mujeres y pide una gran encuesta parlamentaria

Para Carmena, la justicia "no funciona bien" con las mujeres: "El problema no es un juez, es un problema de la institución de la Justicia, no está preparada". Cree que la institución tiene una visión distorsionada sobre la violencia que sufren las mujeres y por eso, aboga, siguiendo el ejemplo de Francia, por una gran encuesta parlamentaria en la que participen abogados, médicos y ciudadanos.

"Los jueces no preparados para proteger, están preparados para juzgar con el principio de la presunción de inocencia, poniendo en duda al testigo", explica la alcaldesa.

Preguntada también sobre la posibilidad de que entierren a Franco en la Catedral de la Almudena, evita pronunciarse: "El Ayuntamiento de Madrid no tiene nada que decir ahí".

Sí felicita al Gobierno de Sánchez por su empeño en hacer "que el Valle de los Caídos deje de ser lo que era"

y

sobre su candidatura como alcaldesa de Madrid, bromea: "Me han empujado, me han convencido, cuando acabas de decir que sí piensas porqué".

Reconoce que le habría gustado que hubiera sido más fácil sustituirla.