Carmen Calvo llama a abolir la prostitución y los vientres de alquiler y advierte de que "el feminismo no es un cajón de sastre". Así se ha pronunciado durante su intervención en la primera jornada del 40º Congreso Federal del PSOE, en la que también ha llamado a su partido a luchar contra el "fascismo organizado" de Vox.

La exvicepresidenta del Gobierno, que ha celebrado que el PSOE se vaya a definir desde este cónclave como "feminista" en sus Estatutos, también ha destacado que "las mujeres progresistas de España son de las más organizadas del mundo", por lo que son un "gran patrimonio para sostener la democracia".

En este sentido, Calvo ha aseverado que, precisamente por ese potencial, la "derecha" se ha puesto como objetivo atacar al feminismo. "No se equivocan, somos la gran posibilidad de transformación de la sociedad", ha sentenciado la política socialista, que ha defendido que el feminismo "aporta al socialismo el 50% de la agenda que va a tener que desplegar en el siglo XXI". "Este partido se la juega con el feminismo", ha sentenciado.

Calvo, que también ha apelado a los hombres socialistas -"que nos os gane nadie en la defensa de los derechos de todos y todas", les ha pedido-, ha dejado bien patente su posición abolicionista: "Hay que acabar con el crimen organizado y la trata de seres humanos para la explotación sexual. No podemos dar por buena la venta del cuerpo de los vientres de las mujeres pobres del mundo", ha advertido.

Además, la ex número dos del Ejecutivo ha alertado sobre los discursos "enmascarados de falsa libertad y modernidad": "El feminismo no es un cajón de sastre en el que se meta todo y que lo aguante todo", ha advertido, clamando también contra el "feminismo liberal". "Algunos hablan de feminismo liberal y de 20.000 cosas porque no saben qué hacer. Saben que esta batalla la tienen perdida porque no lo tienen claro. Hay 52 escaños de fascistas organizados y el PP no sabe dónde está", ha agregado.

Asimismo, y aunque ha admitido que el feminismo no es "solo patrimonio" del PSOE, Calvo ha considerado que sí es el único que "puede sacar esa bandera". "Pero lo tiene que hacer con el respeto debido al movimiento de mujeres que conecta con el partido y que nos vota", ha puntualizado, llamado a trabajar "codo con codo" con las que no tienen carné socialista. "No importa, vamos en el mismo barco, somos la voz de las que están fuera de la militancia", ha indicado.