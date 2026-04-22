Sesión de control al Gobierno, en directo | Nuevo cara a cara Sánchez - Feijóo con la "prioridad nacional" colándose en el debate en el Congreso

Carlos Cuerpo se estrena como vicepresidente primero El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se estrenará hoy como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso, donde recibirá dos preguntas orales y una interpelación urgente del PP. No es la primera vez que Cuerpo acude a la Cámara Baja con el cargo que ha heredado de María Jesús Montero, pues ya ostentaba el puesto cuando acudió a la Comisión de Economía el pasado 8 de abril para informar de los planes de relanzamiento comercial de España ante la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Compartir en X

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Las preguntas a Sánchez de Feijóo, Nogueras y Aizpurua Feijóo preguntará al presidente si cree que el Ejecutivo "hace que España funcione". La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no preguntará en esta ocasión sobre temas estrictamente catalanes, sino que le pedirá si opinión de la "situación política actual en España". Por su parte, Mertxe Aizpurua (EH-Bildu) se interesará sobre "qué medidas pendientes prevé culminar en lo que queda de legislatura". Compartir en X

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La última aparición de Sánchez en el Congreso, el 25 de marzo La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China, durante el que se conoció la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Europa Press Compartir en X

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