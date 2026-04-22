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Sesión de control al Gobierno, en directo | Nuevo cara a cara Sánchez - Feijóo con la "prioridad nacional" colándose en el debate en el Congreso

El grupo del PP en el Congreso presentó este martes una enmienda a la moción de Vox en la que asume el concepto de "prioridad nacional". Se espera que el acuerdo en Extremadura entre PP y Vox se cuele en el debate entre Sánchez y Feijóo.

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  1. Carlos Cuerpo se estrena como vicepresidente primero

  2. Las preguntas a Sánchez de Feijóo, Nogueras y Aizpurua

  3. La última aparición de Sánchez en el Congreso, el 25 de marzo

  4. Primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo en casi un mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan en el Congreso de los DiputadosEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan en el Congreso de los DiputadosAgencia EFE

Carlos Cuerpo se estrena como vicepresidente primero

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se estrenará hoy como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso, donde recibirá dos preguntas orales y una interpelación urgente del PP. No es la primera vez que Cuerpo acude a la Cámara Baja con el cargo que ha heredado de María Jesús Montero, pues ya ostentaba el puesto cuando acudió a la Comisión de Economía el pasado 8 de abril para informar de los planes de relanzamiento comercial de España ante la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las preguntas a Sánchez de Feijóo, Nogueras y Aizpurua

Feijóo preguntará al presidente si cree que el Ejecutivo "hace que España funcione". La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no preguntará en esta ocasión sobre temas estrictamente catalanes, sino que le pedirá si opinión de la "situación política actual en España". Por su parte, Mertxe Aizpurua (EH-Bildu) se interesará sobre "qué medidas pendientes prevé culminar en lo que queda de legislatura".

La última aparición de Sánchez en el Congreso, el 25 de marzo

La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China, durante el que se conoció la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo en casi un mes

Buenos días. Este miércoles viviremos una nueva sesión de alto voltaje en el Congreso de los Diputados, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volviendo a una sesión de control de la Cámara Baja tras casi un mes sin someterse a preguntas en el Pleno, donde el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará para preguntarle por la situación política de España tras lo ocurrido en las últimas semanas.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de EEUU en Irán, en directo | Trump afirma que extenderá el alto el fuego hasta que se presente la propuesta iraní y mantiene el bloqueo de Ormuz
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