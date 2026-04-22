Junts tensa más la cuerda y pregunta a Sánchez qué "argumento democrático" le queda para no convocar elecciones

¿Qué ha dicho? Nogueras ha asegurado que Sánchez "lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría", y le ha cuestionado por pactar con la derecha "cuando le conviene".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado al Gobierno por incumplir acuerdos y le ha preguntado a Pedro Sánchez qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones. Nogueras acusó a Sánchez de gobernar sin mayoría, pactar con la derecha y no aplicar medidas aprobadas en el Congreso, además de rodearse de casos de corrupción. También denunció que el Gobierno regulariza inmigrantes sin coste para ellos, pero a expensas de los ciudadanos de Cataluña, y que ahoga a la clase media con impuestos. Sánchez defendió su gestión, asegurando que sus políticas mejoran España y Cataluña. Subrayó que el Gobierno de coalición progresista se justifica por los acuerdos del PP con Vox y destacó su compromiso internacionalista.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha acusado al Gobierno de no "hacer los deberes" e "incumplir" sus acuerdos, y ha preguntado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, qué "argumento democrático" le queda para no convocar elecciones.

En una pregunta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno, Nogueras ha asegurado que Sánchez "lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría", le ha cuestionado por pactar con la derecha "cuando le conviene" y de no aplicar las medidas que se aprueban en el Congreso. Todo ello coronado con una "guinda", ha dicho, "los casos de corrupción que le rodean".

De esta forma, le ha echado en cara al presidente que gobierna "de espaldas al Parlamento", bloquea las leyes que aprueban en la Cámara e impulsa una regularización masiva de inmigrantes que no se hace en otros países de la Unión Europea.

Nogueras ha acusado al Ejecutivo de aprobar la regularización "por la puerta de atrás" y ha asegurado que esta medida la aprueba el Gobierno pero "no la paga". "España invita, pero lo pagan y lo padecen como siempre los ciudadanos de Cataluña", ha aseverado, asegurando que el Gobierno "empobrece" a las clases medias con sus medidas

"¿Qué argumento democrático le queda señor Sánchez para no convocar elecciones?", ha preguntado la diputada catalana.

Pedro Sánchez ha respondido defendiendo su gestión y recalcando que sus políticas van a "hacer de España y Cataluña países mejores".

"¿Qué problema tienen en que se reconozcan derechos a quien vive aquí y contribuye al crecimiento económico del país?", le ha repreguntado. "Desde luego este Gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y va a hacer a Cataluña y España países mejores, sí países mejores", ha argumentado el presidente.

Además, ha subrayado que "la existencia del Gobierno de coalición progresista se justifica con los acuerdos del PP", en referencia a los pactos de los 'populares' con Vox, como el que va a permitir a María Guardiola seguir al frente del Ejecutivo extremeño.

Nogueras había arrancado su rifirrafe con el presidente acusándole de utilizar a Cataluña "como escenario para hacer propaganda" y, a la vez, "esconde y menosprecia a las instituciones catalanas como no se había hecho nunca", mientras el presidente autonómico, Salvador Illa, "traga con todo".

"No sé qué les molesta de que Barcelona haya sido sede de la Cumbre entre España y Brasil ni de que se hayan reunido allí varios gobiernos para defender la democracia y hacer frente a la ola reaccionaria", se ha preguntado Sánchez, antes de recordar a Nogueras que en Cataluña "también hay votantes y organizaciones de izquierdas que reivindican su compromiso internacionalista".

Nogueras insiste en que Cataluña "paga la fiesta a España"

"Cataluña está perdiendo todo lo que habíamos avanzado y ganado con mucho esfuerzo", ha denunciado Nogueras, quejándose de que los catalanes generan riqueza, sostienen el sistema y también le "pagan la fiesta a España", mientras el Gobierno "ahoga a impuestos a la clase media y trabajadora" y los servicios públicos "están peor que nunca".

Según Nogueras, el modelo de Sánchez pasa por "empobrecer a la gente para después subsidiarla" y por aprobar "políticas por la puerta de atrás" como una regularización masiva que no se hace en otros países europeos. "Imponen una regularización, pero no la paga usted, señor Sánchez. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña", ha apostillado.

La portavoz independentista también ha descalificado la política fiscal del Gobierno. "¿Han bajado la cuota a los autónomos? ¿Han facilitado que los ciudadanos se puedan desgravar hipotecas y alquileres? ¿Han impulsado ustedes la ley contra las ocupaciones de Junts? No. Ustedes no han hecho los deberes", ha enfatizado.

A este último argumento, el presidente ha replicado que lo que "empobrecen son las guerras unilaterales que se saltan la legalidad internacional" y ante las que el Gobierno se ha posicionado en contra aprobando reales decretos para proteger a los sectores afectados, incluida una rebaja fiscal para autónomos y empresas.

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