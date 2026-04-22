Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos: "Tenía impresión de que lo que decía Koldo era palabra del ministro"

¿Qué ha dicho? Mar ha declarado que asistió con Víctor de Aldama a tres reuniones porque le preguntaban cosas como técnico del gabinete y que sí que vio a Jésica Rodríguez en viajes de Ábalos. "Para mí, era la acompañante del ministro", ha asegurado.

Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de José Luis Ábalos, ha declarado en el Tribunal Supremo durante el juicio del caso mascarillas, donde se investiga presunta corrupción del exministro de Transportes, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Mar afirmó que consideraba las palabras de Koldo como las del ministro y participó en tres reuniones con Aldama, quien era asesor de Air Europa. Aunque no había notas de prensa oficiales del Ministerio sobre el rescate, sí existió un comunicado acordado con el secretario de Estado. Mar también mencionó la presencia de Jésica Rodríguez en viajes de Ábalos, asegurando que no los financiaba el Ministerio. Además, indicó que desconocía cualquier trato especial para Aldama y que no formó parte de la delegación ministerial.

"Tenía impresión de que lo que decía Koldo era palabra del ministro". Es una de las frases que ha dejado el ex jefe de gabinete de José Luis Ábalos, Ricardo Mar, en su declaración en el Tribunal Supremo durante el juicio por el caso mascarillas, en el que se juzga por presunta corrupción al exministro de Transportes, al que fuera su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

Mar ha contado que asistió con Víctor de Aldama a tres reuniones porque en ellas le preguntaban diversas cuestiones como técnico del gabinete. "García Izaguirre tenía respeto hacia mis opiniones técnicas", ha explicado, detallando las tres reuniones con un Aldama de quien conoció que era asesor de Air Europa "bastante después", ha añadido. "El rescate era un tema del que se hablaba a nivel técnico por la importancia que tenía en el sector aéreo", ha declarado.

Sobre la existencia de una nota de prensa del Ministerio sobre el rescate, explica que no hubo ninguna nota en agosto con membrete del Ministerio de Fomento. Sí ha detallado que "hubo un comunicado a prensa por parte del director de Comunicación que se acordó con el secretario de Estado", explicando que era una nota del secretario de Estado y que se la pasaron para que la viera con un mensaje que decía "esto es lo que hemos pasado".

Preguntado sobre la presencia de la pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en viajes del ministro, Mar ha comentado sí la vio pero no ha sabido concretar "cuántas veces". "Para mí, era la acompañante del ministro", ha asegurado, añadiendo: "No quiero juzgar el pasado con las gafas de hoy. Lo que estoy seguro es que no los pagaba el Ministerio de Fomento".

En respuesta a preguntas de la defensa de Ábalos, asegura que él no tiene constancia de que existieran pases especiales en el Ministerio para Aldama. "Desconozco si tenía manga ancha", explica. También insiste en que cuando conoce a Aldama le dicen que es representante de Oaxaca en España, desconociendo entonces que era cónsul honorario de España en Oaxaca.

Según Mar, Aldama no formó parte de la delegación del Ministerio y que no vio si iba en el avión. En cuanto al homenaje con Pepu Hernández y un encuentro con Pedro Sánchez, en alusión a la famosa foto de los dos, asegura que desconocía la presencia de Aldama en dicho evento.

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