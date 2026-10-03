Un fondo buitre subió de 750 euros a 1.600 el alquiler de Patricia en Torrelodones: "Que PP, Vox y Junts dejen de tocar los cojones"

¿Qué ha dicho? La joven ha contado que se tuvo que marchar del piso en el que vivía porque no podía afrontar esa subida. "La opción era irme a casa de mis padres y al final estoy en el piso de una amiga", ha señalado.

Patricia, una joven que vivía en un piso compartido en Torrelodones, experimentó un aumento en su alquiler de 750 a 1.600 euros debido a un fondo buitre. Critica que el problema de la vivienda no se limita al centro de la ciudad y denuncia que el fondo prometió falsamente utilizar el edificio para "vivienda social". La presión del aumento de alquileres obligó a los vecinos a irse, y Patricia tuvo que mudarse a casa de una amiga. Ante esta situación, llama a una "huelga general" para exigir soluciones y critica la inacción política.

Patricia, una joven que pasó de pagar 750 euros de alquiler por un piso compartido en Torrelodones en 2021 a 1.600 euros por un fondo buitre, ha destacado que ella estaba a "45 minutos en transporte público" del centro, por lo que, ha señalado, el problema de la vivienda no afecta solo a esa zona. "Lo de que el centro es una zona tensionada ya no nos vale como excusa", ha criticado, a lo que ha añadido que el fondo buitre les dijo que iban a emplear su edificio para "vivienda social", algo que era "mentira"

"Nos está engañando por todos lados", ha denunciado la joven en lo que se refiere al fondo buitre, a lo que ha añadido que "poco a poco los vecinos se tuvieron que ir yendo" del edificio porque "iban haciendo incrementos del alquiler poco a poco", una situación que les "preocupaba".

Finalmente, Patricia se tuvo que marchar del piso porque no podía hacer frente a los 1.600 euros. "La opción era irme a casa de mis padres y, al final, estoy en el piso de una amiga. Si no nos salvan nuestros padres, son nuestras amigas, pero con 30 años, es imposible si sin ayuda de nadie", ha lamentado.

Así, ha llamado a la "huelga general ya". "Hacemos un llamamiento para que se pueda hacer una huelga general, porque esto es insoportable, insostenible y la generación de ahora no tiene ningún tipo de futuro con la vivienda. Así que esperemos que esto cambie y esto que llegue al Congreso y hagan algo de una vez, y que PP, Vox y Junts dejen de tocar los cojones como los están tocando", ha concluido.

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