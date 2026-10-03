Séptima jornada de acampada en Sol: los manifestantes se expanden a Callao entre la lluvia y con las primeras tiendas ya en Preciados

Los detalles En un día clave marcado por las marchas y por la lluvia, los acampados en la capital están ya tanto en Preciados como en Arenal en su idea de llegar a Callao. El 'no' del Congreso a los decretos del Gobierno ha cabreado más a los allí presentes.

La Puerta del Sol vive su séptima jornada de acampada en protesta por la situación de la vivienda, tras el rechazo del Congreso a dos decretos del Gobierno. La negativa, apoyada por PP, Vox, Junts, UPN, PNV y Coalición Canaria, ha intensificado el descontento de los manifestantes, quienes, a pesar de la lluvia, han extendido su acampada hacia Callao, con tiendas en Preciados y Arenal. A pesar de los esfuerzos de Ayuso y Almeida por disolver la protesta, las manifestaciones continúan. En Madrid, se han organizado marchas desde varios puntos hacia Cibeles, en un contexto de posible convocatoria electoral.

Séptima jornada de acampada en la Puerta del Sol. Séptima jornada en la que los allí presentes siguen en lucha por la situación de la vivienda. Por un problema que continúa presente después del 'no' a los dos decretos leyes presentados por el Gobierno. Después de que el Congreso tumbara las medidas con el rechazo de los diputados y las diputadas del PP, de Vox, de Junts y de UPN. Con la suma del PNV y de Coalición Canaria al segundo paquete de medidas. Con una decisión en la Cámara Baja que ha cabreado más si cabe a los manifestantes.

Porque el revés ha sido duro. Ha sido más que duro. El mosqueo, el enfado, está más que presente en una protesta que ni la lluvia ha logrado disolver. Que ni el chaparrón que ha caído sobre la capital de España ha podido tirar abajo. Con cubos para achicar agua. Con paraguas en esos resquicios que hay entre tienda y tienda. Porque no tienen intención de marcharse.

Así lo han dicho. Así lo están demostrando, con el objetivo de llegar hasta la Plaza de Callao. Con otro de los lugares clave del centro de Madrid como misión. De momento, después de una noche bajo la lluvia, el amanecer ha llegado con las primeras tiendas de campaña en la calle Preciados y también en Arenal.

Son las últimas incorporaciones en la acampada, que tras llenar Sol con miles de tiendas busca ahora expandirse por el centro de Madrid hasta Callao.

Protestas bajo la lluvia

Y es que el final parece que no está por llegar. Tras los intentos de Ayuso por acabar con la acampada y después de que Almeida pusiera en duda la seguridad del lugar compartiendo la foto de un cuchillo junto a varias rebanadas de pan y botes de humus, a lo largo del sábado hay previstas varias manifestaciones y protestas por todo el largo y ancho del país después de que el Congreso tumbara los dos decretos por la vivienda.

En Madrid, la marcha mira al cielo después de que la AEMET haya activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas, con las mayores descargas previstas entre las 18:00 y las 20:00.

Para esa hora, la manifestación ya debería haber llegado a su fin. Con cuatro columnas que salen desde Plaza de España, el Hospital de la Princesa, la calle Atocha y la glorieta Emilio Castelar, tienen como objetivo llegar a Cibeles.

Todo, desde las 12:00. Desde una hora en la que en la capital de España arranca una protesta por la situación de la vivienda. Por un problema por el que el Gobierno llevó dos decretos a un Congreso que dijo 'no', levantando ampollas entre los manifestantes tanto en Sol como en otros puntos del país y también en un Ejecutivo que podría incluso haber vivido su último pleno en la Cámara Baja.

El motivo, la posible convocatoria electoral para ya y para un paso por las urnas que podría ser el 29 de noviembre. La pelota, ahora, está en el tejado de Pedro Sánchez.

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