Cuenta atrás para la huelga general del 11N: los sindicatos y los partidos de izquierdas se preparan para reivindicar la vivienda y los salarios

Los detalles Mientras los partidos de izquierdas secundan el paro, el bloque de la derecha lo rechaza. De hecho, según aseguró el Gobierno de España, la huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo es contra la oposición.

A pocas horas de la huelga general del 11 de noviembre, los partidos de izquierda se preparan para este paro en plena precampaña electoral. Mientras la izquierda apoya la huelga, la derecha la rechaza. El Gobierno de España ha señalado que la huelga, centrada en vivienda, salarios y poder adquisitivo, se dirige contra la oposición, luego de que esta derribara el decreto de vivienda. Líderes de izquierda, como Gabriel Rufián de ERC, defienden la movilización, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona su conveniencia. CEOE y Cepyme critican la huelga por su impacto en las empresas. UGT y CCOO justifican la huelga por la especulación inmobiliaria y añaden demandas laborales y económicas, como subidas salariales y mejoras en las condiciones laborales.

A unas horas de que comience la huelga general del 11 de noviembre, los partidos políticos del bloque de la izquierda se preparan para el primer paro general que ha tenido lugar en medio de una precampaña electoral a las puertas de unas elecciones generales.

Mientras los partidos de izquierdas secundan la huelga, en el bloque de la derecha la rechazan. De hecho, según dejó claro el Gobierno de España, la huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo es contra la oposición.

"Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este Gobierno ha derribado el decreto de vivienda", aseguró el mes pasado María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez.

Son muchos los líderes de la izquierda que han secundado la huelga. En una entrevista en exclusiva en laSexta Xplica, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, consideró el pasado sábado que la huelga general es necesaria y defendió la movilización frente a las críticas del PP.

De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado que España esté en un momento adecuado para una huelga general y ha llegado a pedir a los sindicatos que reconsideren la convocatoria. Ante esto, Rufián contestó con contundencia: "Feijóo nunca quiere huelgas. Hace 20 años tampoco".

En la misma línea de la oposición se han mostrado estas últimas semanas CEOE y Cepyme, quienes han calificado de "inadmisible" la huelga al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".

Lo cierto es que, según recogieron en una resolución conjunta UGT y CCOO, "la huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna".

Entre las principales reivindicaciones de la convocatoria situaron los contratos de alquiler indefinidos, bajadas "drásticas" del precio del alquiler y de la vivienda, el fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda y el fin de la compra especulativa.

Por su parte, CCOO y UGT ampliaron el alcance de la movilización a las reivindicaciones laborales y económicas, con demandas de subidas salariales, reducción de jornada, mejora de la salud de las personas trabajadoras y erradicación de la precariedad. También reclaman controlar los precios, desbloquear la negociación colectiva y que las administraciones impulsen políticas para acabar con la especulación de la vivienda.

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