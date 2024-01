Poco a poco se van conociendo más detalles que provocaron la tragedia en Cerro Muriano (Córdoba), sede de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, donde dos soldados de 24 y 34 años, respectivamente, perdieron la vida durante unas maniobras militares. Este martes, Luis Romero, abogado que representa al fallecido Carlos León, asegura que el capitán de la sección "puso en riesgo su vida", así como la del "cabo que murió, la del que quedó inconsciente y hubo que reanimar y la de todos los demás".

"Ese día se dieron una serie de circunstancias que pusieron en riesgo la vida de más de 75 militares, de los que solo entraron en el agua 15, por suerte, y los demás pudieron rescatarlos", ha denunciado el letrado. Durante la exposición de los hechos, el abogado ha asegurado, en contra de lo que han afirmado a laSexta fuentes militares, que durante esta práctica mortal -consistente en sumergirse en un lago cuyas aguas estaban gélidas- "no había una línea de vida, sino una cuerda guía que servía para la distancia y que se puso a un lado del lago, no en el centro".

"Lo que había era una cuerda unida a dos árboles en los dos extremos y un mosquetón. Bajo instrucciones del capitán, (los integrantes de la sección que participó en la prueba) solo podían agarrarse en caso de muerte. Por eso, para no desobedecer la orden los cabos en peligro no se agarraron hasta el final, y cuando lo hicieron la cuerda estaba floja y se hundió", ha advertido Romero, que ha añadido: "Además, en ese momento el capitán dio la orden de que soltaran la cuerda, y esta se soltó del árbol".

Esto provocó que los implicados en ese momento en el ejercicio "se hundieran aún más" en unas aguas "turbias y de unos tres metros de profundidad", según ha continuado detallando Romero, quien ha afirmado que "la temperatura del agua les inmovilizó hasta la mandíbula y los brazos, y no les permitió moverse para salir". A esta situación hay que añadir lo que se ha conocido en las últimas horas: durante la práctica, una veintena de militares -de un total de 60- portaban un lastre en su mochila a modo de 'castigo'.

Un castigo que desencadenó la tragedia

En concreto, una mina inerte que les fue colocada a algunos por la mala realización de un ejercicio anterior. "Llevaban una mochila con un peso de alrededor de 12 kilos. Se le metieron más de tres kilos de más como castigo junto a sus botas, su uniforme y su casco", ha advertido el letrado, quien ha asegurado asimismo que a los soldados se les dio la orden de agarrarse a la mochila y patear porque esta les serviría "de flotador", algo que finalmente "no fue así".

Este peso extra, resultado de una práctica ilegal que todavía no se ha erradicado completamente en este tipo de actividades, acabó convirtiéndose en un factor crucial en la muerte por ahogamiento de Carlos León. "Ellos cumplían las órdenes del capitán, y no nos cabe duda que los culpables son el capitán Zúñiga y toda la orden de mandos", ha apuntado Romero, quien también ha señalado al Ministerio de Defensa. Romero se ha preguntado "por qué se hizo este tipo de ejercicio cuando (los soldados) llevaban días durmiendo poco, los habían levantado a las cinco de la mañann y ya habían hecho antes ejercicios muy duros".

Ha existido un dolo eventual de homicidio imprudente y todos los miembros de la cadena de mando tienen que ser investigados"

"Estaban cansados, no había luz...", ha argumentado el abogado, quien ha desgranado las acciones pertinentes tras la tragedia: "No olvidemos que esto ha sido un accidente laboral. Ha existido un dolo eventual de homicidio imprudente y todos los miembros de la cadena de mando tienen que ser investigados por el juzgado de Instrucción de Córdoba, y no el juzgado militar". Precisamente, este martes se ha podido saber que será el Tribunal Militar de Sevilla el órgano que investigará la muerte por ahogamiento de los dos soldados durante las maniobras.

"La justicia militar contempla los homicidios imprudentes, pero no el doloso", ha destacado Romero, señalando al mismo tiempo que "el compañero que representa al cabo también solicita el homicidio por dolo eventual". Al respecto del fallecimiento de este, Romero ha desvelado que, si bien "se ha especulado con que el cabo (Jiménez) rescató al soldado (León), no se sabe esto", y ha precisado: "El cabo estaba haciendo el ejercicio en el agua con los demás y se empezó a ahogar".