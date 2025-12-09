García Ortiz estudia pedir la nulidad de la sentencia del Supremo y recurrir su condena ante el Tribunal Constitucional

Los detalles García Ortiz podría recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

El que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya está planeando sus próximos pasos tras haber sido condenado por revelación de datos reservados. Según ha podido saber laSexta, García Ortiz presentará un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para que anule la sentencia. Una vez que se rechace, podría recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Sobre la sentencia, el entorno del ex fiscal general guarda silencio y no quiere hacer ninguna valoración al respecto.

