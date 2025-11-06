El rey emérito concede una entrevista a France 3 tras la publicación de sus memorias: se emitirá el 26 de noviembre

El rey emérito Juan Carlos I a su salida de un restaurante en O Grove, Pontevedra, tras su vuelta a España.

El polémico y esperado libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I, vio la luz este miércoles en tierras francesas, país donde ha concedido una entrevista que será emitida el 26 de noviembre. En este encuentro, que se habría producido en su casa de Abu Dabi, el monarca explica y promociona su libro, titulado 'Reconciliación'.

Así lo ha desvelado el periodista francés especializado en casas reales Stephane Bern en una publicación en sus redes sociales. En ella se puede ver al exjefe de Estado sentado en una butaca durante una conversación.

"No te pierdas el miércoles 26 de noviembre en France 3 la entrevista exclusiva del rey emérito Juan Carlos I de España con motivo del lanzamiento de sus memorias 'Reconciliación'", escribe el también autor en Instagram.

Estas memorias han supuesto un escándalo total en el mundo real ya que en ellas se narran detalles como su relación con Felipe VI o con la reina Sofía.

Mientras el monarca se encuentra en plena campaña de promoción de su libro, escrito por la periodista Laurence Debray, ha viajado a España de nuevo para asistir a su cita con las regatas en Sanxenxo, una de sus actividades favoritas que no dejó atrás cuando abandonó España.

El rey emérito participará este fin de semana en la competición que acoge territorio gallego. Por su parte, y según afirman fuentes cercanas, tiene "muchas ganas" de volver a vivir en el país. Juan Carlos I llegó este miércoles al Aeropuerto de Vigo.

