Borrell da un toque a Kaja Kallas: "Me alegro que descubra que la de Irán no es nuestra guerra"

¿Qué ha dicho? El que fuera Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad lanza un mensaje a su sucesora en el cargo y advierte que "el daño ya está hecho" en Oriente Medio. "Es una guerra que no nos podemos permitir por razones morales y por interés", defiende.

Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha criticado las declaraciones de su sucesora, Kaja Kallas, quien afirmó que la guerra en Oriente Medio "no es una guerra europea". Borrell ironizó sobre el descubrimiento de Kallas y cuestionó la legalidad del ataque a Irán, comparándolo con la invasión de Irak. Además, señaló la importancia del estrecho de Ormuz y el papel de China en el comercio de petróleo. Borrell también se mostró crítico con la postura de la UE respecto a Israel y Gaza, instando a llevar a Bruselas a los tribunales por su inacción frente al conflicto.

Josep Borrell, anterior Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, ha lanzado un mensaje a su sucesora en el cargo, Kaja Kallas, después de que dijese este lunes que la guerra en Oriente Medio comenzada tras los ataques de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra el régimen iraní no es una guerra europea. "Me alegro que lo descubra", ha ironizado Borrell, que participa en un encuentro en Madrid Foro Empresarial para analizar el escenario internacional que atraviesa Europa y sus consecuencias políticas, económicas y de seguridad para España.

Antes de entrar al acto, Borrell se ha preguntado "cómo va a poder el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) controlar la situación", advirtiendo que "no va a ser fácil". "El daño ya está hecho. Es una guerra que no nos podemos permitir por razones morales y por interés", asegura Borrell.

"Me tienen que explicar por qué cuando Bush atacó Irak, Alemania y Francia dijeron que era ilegal, y ahora el ataque a Irán es guerra perfectamente estupenda. No, es igual de ilegal que la otra", ha cuestionado Borrell antes de entrar al acto.

Para Borrell, reabrir el estrecho de Ormuz "es problema de quien lo cierra", señalando directamente a la Administración Trump. "Pretender que sea China y Europa lo reabra es muestra de impotencia y preocupación por su capacidad", añade. Es más, el que fuera Alto Representante de la UE explica la importancia del hecho de que los únicos barcos que pasan por Ormuz "son los que compran petróleo en moneda china", a lo que añade que esto "no es inocente" y se tratará de algo "acordado con China".

Sobre el discurso de Ursula Von der Leyen ante embajadores europeos, en el que advertía que la Unión Europea "ya no podía ser la guardiana del viejo orden", Borrell explica que esas palabras "han quedado aunque luego rectificara". "Ese discurso representaba la 'trumpizacion' de Europa. Se entendió que era llamamiento a hacer cosas de otra manera", opina Borrell.

Las palabras de Kallas: la guerra en Oriente Medio "no es la guerra de Europa"

Este lunes, en el contexto de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE celebrada en Bruselas, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, dejó claro que la guerra en Oriente Medio "no es la guerra de Europa", si bien los ciudadanos europeos están "directamente afectados" por sus efectos.

Kallas advierte que el estrecho de Ormuz "queda fuera del área de actuación" de la OTAN

También aseguró que la situación en el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", aunque, como también apuntó el primer ministro británico, Keir Starmer, se están abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

"Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz", señalaba Kallas.

La historia de un choque que viene de lejos

Josep Borrell es una de las voces más críticas con Kallas y con la posición de la Unión Europea en situaciones como las que se viven en la Franja de Gaza. Kallas llegó a defender que con Borrell como Alto Representante "no hubo nada de nada" respecto a frenar el genocidio llevado a cabo por Israel. "He conseguido más con Israel de lo que mi predecesor consiguió nunca", dijo en septiembre del año pasado, destacando que con ella se logró desbloquear la entrada de ayuda humanitaria.

"Se puede ser más contundente con el lenguaje, pero entonces Israel deja de hablar con la UE, tal como sucedió con mi predecesor (Borrell). ¿Qué se consigue con ese lenguaje más fuerte? ¿Conseguiremos que dejen de matar si usamos un lenguaje más duro y ponemos sobre la mesa propuestas que los Estados miembros no van a aprobar?", se preguntaba Kallas.

Borrell llegó a instar a los socios de la UE llevar a Bruselas a los tribunales por su "inacción" en el genocidio de Israel en Gaza. "Hay una voluntad clara de exterminación del pueblo palestino. ¿Incumple Israel los derechos humanos? Si es así, y todo hace pensar que sí, el siguiente paso es llevar a las instituciones europeas a los tribunales para hacer cumplir los Tratados", esgrimía Borrell el pasado mes de agosto.

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