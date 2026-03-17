Costa firma la paz con Von der Leyen: "Algunas personas malinterpretaron lo que dijo. Estamos plenamente alineados"

El contexto Ursula Von der Leyen afirmó la semana pasada que la Unión Europea ya no podía "ser la guardiana del antiguo orden mundial", unas palabras que provocaron malestar entre los socios europeos. Ahora, Costa defiende que la UE es "la campeona" del orden internacional basado en normas y del respaldo a Naciones Unidas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado su alineación con Ursula von der Leyen en la defensa del Derecho Internacional y ha subrayado el papel de la Unión Europea como "campeona" del orden internacional basado en normas y en el respaldo a Naciones Unidas. Costa ha abordado las críticas a Von der Leyen tras sus declaraciones sobre el antiguo orden mundial, aclarando que ella ya reafirmó su compromiso con la ONU y el Derecho Internacional. En cuanto a Oriente Próximo, Costa ha pedido estabilidad y ha condenado los ataques de Irán, destacando la importancia de la diplomacia y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que está "plenamente alineado" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la defensa del Derecho Internacional y ha defendido que la Unión Europea es de hecho "la campeona" del orden internacional basado en normas y del respaldo a Naciones Unidas.

En una entrevista con European Newsroom (ENR), entre las que está Europa Press, Costa se ha referido a la críticas vertidas sobre Von der Leyen la semana pasada tras decir que la UE "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y que "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

Para el socialista portugués, la jefa del Ejecutivo comunitario ya matizó en una intervención en la Eurocámara las palabras que pronunció dos días antes ante una conferencia de embajadores de la UE, reafirmando, ante cualquier sombra de duda, su compromiso con los principios de la Carta de de la ONU y el Derecho Internacional

"La presidenta Von der Leyen ya tuvo la oportunidad de explicar que algunas personas malinterpretaron lo que dijo. Aclaró muy bien cuál es su opinión en el discurso que pronunció en el Parlamento Europeo. Creo que estamos plenamente alineados", ha defendido, descartando así que tengan diferentes puntos de vista sobre este asunto.

Aunque ha confesado que no está de acuerdo en todo con la conservadora alemana porque "sería un milagro" que así fuera, ha recalcado que en lo que respecta al Derecho Internacional, el multilateralismo y el apoyo a Naciones Unidas, los dos más altos cargos de la Unión Europea mantienen una posición común.

Pide "garantizar la estabilidad" en Oriente Próximo

Preguntado por la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por si espera que otros líderes europeos sigan su posición contraria al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Costa ha evitado entrar en detalle pero en todo caso ha defendido que la Unión Europea es "la campeona del orden internacional basado en normas y del respeto a Naciones Unidas".

En cuanto a la guerra en Oriente Próximo iniciada el pasado 28 de febrero, el presidente del Consejo Europeo ha recordado que la Unión Europea "está pidiendo a todas las partes que se abstengan de actuar y detengan esta guerra", y también está abogando por dar "una oportunidad a la diplomacia".

En su opinión, la comunidad internacional "no puede permitir" que Irán tenga capacidades nucleares y debe "garantizar la estabilidad en Oriente Próximo". "Condenamos los ataques de Irán contra sus vecinos en Oriente Próximo y en los países del Golfo", ha indicado, para después añadir que el bloque comunitario defiende también "la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz.

Deja claro que es una guerra "entre Estados Unidos, Israel e Irán"

Sobre el bloqueo por parte de Teherán de la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo ha dicho que es consecuencia de "una guerra" de la que la UE no forma parte, y de la que Estados Unidos e Israel no dieron "ninguna información previa a los aliados europeos".

"Es una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán con consecuencias en el estrecho de Ormuz. Lo que necesitamos, cuando pedimos a todas las partes que contengan sus acciones, que detengan la guerra y que recurran a la diplomacia es también la única manera de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha proseguido en su explicación.

Tras decir que "toma nota" de la falta de información por parte de un socio como Washington, Costa ha subrayado la "profunda preocupación" por las consecuencias de esta guerra para el orden internacional basado en normas, por las consecuencias humanitarias, el impacto del coste de la energía o incluso por el riesgo para la seguridad europea con un aumento del terrorismo, como ya ocurrió en el pasado.

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