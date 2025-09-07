Bolaños señala a una "minoría" de jueces por sus "comportamientos": "Hacen mucho daño a la Justicia"

¿Qué ha dicho? El ministro de Justicia comparte la visión de Pedro Sánchez sobre que hay magistrados que hacen política y señala que no hay ninguna "descalificación" en estas palabras del presidente del Gobierno.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, defiende la "normalidad institucional" pese a las tensiones con el fiscal general del Estado y las reacciones políticas a asuntos judiciales. Bolaños comparte la visión de Pedro Sánchez sobre que algunos jueces, aunque minoritarios, hacen política. Destaca que, tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la normalidad ha sido máxima. Bolaños también defiende la inocencia de Álvaro García Ortiz en su causa abierta. Asegura que la mayoría de los jueces son profesionales e imparciales, aunque una minoría perjudica al sistema.

Pese a la tensión vivida este viernes con el fiscal general del Estado en el acto de apertura del Año Judicial o las reacciones políticas a asuntos judiciales, Félix Bolaños ve una "normalidad institucional". Aunque eso no impide que el ministro de Justicia comparta la visión de Pedro Sánchez sobre que algunos jueces hacen política, unos magistrados que Bolaños ha señalado como una "minoría", pero que "hacen daño a la Justicia".

El ministro de Justicia considera que, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alcanzada el año pasado, la "normalidad institucional ha sido máxima" pese a los intentos del Partido Popular de lo contrario. "La derecha ha fracasado en su intento de boicot de la apertura del Año Judicial, igual que fracasaron en el intento de colapsar el Poder Judicial bloqueando su renovación durante más de cinco años", ha afirmado en una entrevista para 'El País'.

Durante la misma, Bolaños ha vuelto a defender la inocencia de Álvaro García Ortiz en su causa abierta por un presunto delito de revelación de secretos: "El propio fiscal general del Estado hizo referencia en su discurso a su situación. En un momento que seguro que en lo personal para él no ha sido agradable. Estamos convencidos de su inocencia, pero en todo caso eso lo tendrá que determinar el Tribunal Supremo".

El ministro también ha reaccionado a las palabras de Pedro Sánchez, quien esta semana aseveró que "hay jueces que hacen política", una afirmación que comparte: "El debate es si el presidente tenía o no tenía que decirlo, pero no que lo que dijo no fuera absolutamente cierto. El presidente se estaba refiriendo a una minoría que en una mano nos sobran dedos para contar".

"Mi sensación es que los jueces y magistrados de nuestro país, en su inmensa mayoría, hacen un trabajo profesional, riguroso, imparcial e independiente", ha añadido apuntando que también existe una "minoría hace mucho daño a la Justicia y la propia carrera judicial lo sabe y lo transmite". "Pero estoy convencido de que el sistema de recursos va a poner todo en su sitio y donde hay instrucciones absolutamente erráticas e incomprensibles acabarán corregidas por los órganos superiores", apunta.

Esas palabras de Pedro Sánchez provocaron la reacción de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, que aunque no mencionara al presidente del Gobierno sí cuestionó las "descalificaciones" al Poder Judicial. No obstante, para Bolaños esas palabras no iban dirigidas al líder del Ejecutivo: "La presidenta del Supremo y del Consejo hablaba de descalificaciones y en ningún momento el presidente del Gobierno descalificó a nadie. Lo que hizo fue describir una realidad que es incontestable: que una mayoría muy amplia de los jueces y magistrados hacen su trabajo con profesionalidad, con rigor y con imparcialidad. Y hay una minoría que tiene comportamientos que son minoritarios, pero que hacen mucho daño a la justicia".